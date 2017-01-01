Adana'daki FETÖ/PDY davası

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ADANA (AA) - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında kapatılan Kanuni Üniversitesinin genel sekreteri Mahmut Açıl ile kapatılan Burç Okullarında öğretmenlik yapan Uğur Dündar Bakan'ın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Açıl ve Bakan ile avukatları katıldı.

Sanık Açıl savunmasında, üniversitede çalışırken maaş hesabı olarak Bank Asya'ya hesap açtırdığını belirterek terör örgütünün üyesi olmadığını iddia etti.

Bakan da üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini kaydetti.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Sanıklar hakkında "FETÖ/PDY örgütüne üye olmak" suçundan on beşer yıl hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. Sanıklar Açıl ve Bakan'ın evlerinde yapılan aramalarda "Fetullah Gülen'in kitapları ve çok sayıda örgütsel doküman" ele geçirildiği belirtilen iddianamede, her iki sanığın da Gülen'in talimatıyla örgütün iletişimde kullandığı "ByLock" programını kullandıkları kaydedilmişti.

