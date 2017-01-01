Bakan Tüfenkci'den şehit ailesine ziyaret

MALATYA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde helikopterin düşmesi sonucu şehit olan polis memuru Hasan Yıldırım'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Tüfenkci, beraberinde, Malatya Valisi Mustafa Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı ve diğer ilgililerle, şehit Yıldırım'ın merkez Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'ndeki babaevine gitti.
Burada şehidin yakınları tarafından karşılanan Bakan Tüfenkci, baba Fuat ve anne Melike Yıldırım ile yakınlarına başsağlığı diledi.
Bakan Tüfenkci ve beraberindekiler, şehidin ailesiyle bir süre görüştükten sonra evden ayrıldı.