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ANTALYA (AA) - Üniversitelerarası Türkiye Muay Thai Şampiyonası, Antalya'nın Kemer ilçesinde devam ediyor.

Türkiye Muay Thai Federasyonu tarafından, Kiriş Mahallesi'nde bir otelde düzenlenen şampiyonaya, 45 üniversiteden kadın ve erkek olmak üzere yaklaşık 450 sporcu katılıyor.

Şampiyonada müsabakalar, büyük kadınlar ve büyük erkekler kategorilerinde oynanıyor.

Türkiye Muay Thai Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitimden Sorumlu Asbaşkanı Aydın Şentürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce muay thai sporunun üniversitelerde yer almadığını, dünyada üniversitelerde Türkiye Şampiyonalarını başlatan ilk ülkenin Türkiye olduğunu ifade etti.

Şentürk, "Türkiye, muay thai sporunda dünyada sayılı ülkeler arasında. Bu spor dünyada ve Türkiye'de gelişiyor. Olimpiyat komitesi tarafından tanınan bir branş haline geldi. Olimpiyatlarda artık daha iyi sonuçlar almak için çalışacağız." dedi.

Muay thainin ilk bakışta sert bir spor olarak görüldüğünü ancak ustaya saygıya dayalı, şiddet içermeyen bir spor dalı olduğunu anlatan Şentürk, federasyonda 100 binin üzerinde lisanslı sporcu bulunduğunu belirtti.

Şentürk, şampiyona sonrası ilk üçe giren sporcuların milli takıma seçileceğini, Avrupa ve Dünya Şampiyonalarına katılmaya hak kazanacaklarını kaydetti.

Şampiyonaya 30 Nisan Pazar günü sona erecek.







