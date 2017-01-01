27 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Üniversitelerarası Türkiye Muay Thai Şampiyonası

27 Nisan 2017 Perşembe, 14:01


ANTALYA (AA) - Üniversitelerarası Türkiye Muay Thai Şampiyonası, Antalya'nın Kemer ilçesinde devam ediyor.

Türkiye Muay Thai Federasyonu tarafından, Kiriş Mahallesi'nde bir otelde düzenlenen şampiyonaya, 45 üniversiteden kadın ve erkek olmak üzere yaklaşık 450 sporcu katılıyor.

Şampiyonada müsabakalar, büyük kadınlar ve büyük erkekler kategorilerinde oynanıyor.

Türkiye Muay Thai Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitimden Sorumlu Asbaşkanı Aydın Şentürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce muay thai sporunun üniversitelerde yer almadığını, dünyada üniversitelerde Türkiye Şampiyonalarını başlatan ilk ülkenin Türkiye olduğunu ifade etti.

Şentürk, "Türkiye, muay thai sporunda dünyada sayılı ülkeler arasında. Bu spor dünyada ve Türkiye'de gelişiyor. Olimpiyat komitesi tarafından tanınan bir branş haline geldi. Olimpiyatlarda artık daha iyi sonuçlar almak için çalışacağız." dedi.

Muay thainin ilk bakışta sert bir spor olarak görüldüğünü ancak ustaya saygıya dayalı, şiddet içermeyen bir spor dalı olduğunu anlatan Şentürk, federasyonda 100 binin üzerinde lisanslı sporcu bulunduğunu belirtti.

Şentürk, şampiyona sonrası ilk üçe giren sporcuların milli takıma seçileceğini, Avrupa ve Dünya Şampiyonalarına katılmaya hak kazanacaklarını kaydetti.

Şampiyonaya 30 Nisan Pazar günü sona erecek.



İLGİLİ HABERLER
Çandır'dan YÖREX daveti
YEREL

ÇANDIR'DAN YÖREX DAVETİ
Türkiye-Afrika Tarım Bakanları 1. Toplantısı ve Tarım İş Forumu
YEREL

TÜRKİYE-AFRİKA TARIM BAKANLARI 1. TOPLANTISI VE TARIM İŞ FORUMU
Çalımbay'dan hakem eleştirisi
YEREL

ÇALIMBAY'DAN HAKEM ELEŞTİRİSİ
İnguşetya Cumhuriyeti, Türkiye'den yatırımcı bekliyor
YEREL

İNGUŞETYA CUMHURİYETİ, TÜRKİYE'DEN YATIRIMCI BEKLİYOR
En çok acı biberi yemek için yarıştılar
YEREL

EN ÇOK ACI BİBERİ YEMEK İÇİN YARIŞTILAR
Antalya'da ölümlerin yüzde 38.9 &quot;kalp ve damar hastalıkları&quot;na bağlı
YEREL

ANTALYA'DA ÖLÜMLERİN YÜZDE 38.9 "KALP VE DAMAR HASTALIKLARI"NA BAĞLI
4. Uluslararası Beyaz Et Kongresi
YEREL

4. ULUSLARARASI BEYAZ ET KONGRESİ
&quot;Türkiye'ye tutkuyla bağlandım&quot;
YEREL

"TÜRKİYE'YE TUTKUYLA BAĞLANDIM"
AÜ'de &quot;Her Hırsız Haydut Değildir&quot; oyunu
YEREL

AÜ'DE "HER HIRSIZ HAYDUT DEĞİLDİR" OYUNU
Büyükşehir Alanya'da iş arayanları işverenle buluşturuyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR ALANYA'DA İŞ ARAYANLARI İŞVERENLE BULUŞTURUYOR
Aday memurların temel eğitimi Antalya'da başladı
YEREL

ADAY MEMURLARIN TEMEL EĞİTİMİ ANTALYA'DA BAŞLADI
Başkan Uysal: &quot;Kıyılar artık kamunun&quot;
YEREL

BAŞKAN UYSAL: "KIYILAR ARTIK KAMUNUN"
Yayla yollarında yaz hazırlığı
YEREL

YAYLA YOLLARINDA YAZ HAZIRLIĞI
Antalya'da FETÖ/PDY operasyonları
YEREL

ANTALYA'DA FETÖ/PDY OPERASYONLARI
Esentepe Konağı bitiyor
YEREL

ESENTEPE KONAĞI BİTİYOR
Muratpaşa'da sevgi ve azmin sergisi
YEREL

MURATPAŞA'DA SEVGİ VE AZMİN SERGİSİ
Antalya Toptancı Hali'nde esnafın istediği oluyor
YEREL

ANTALYA TOPTANCI HALİ'NDE ESNAFIN İSTEDİĞİ OLUYOR
Dokuma şenleniyor
YEREL

DOKUMA ŞENLENİYOR
Emniyetteki FETÖ operasyonu
YEREL

EMNİYETTEKİ FETÖ OPERASYONU

Kayıp kişinin cesedi ırmakta bulundu
YEREL

KAYIP KİŞİNİN CESEDİ IRMAKTA BULUNDU
Aytemiz Alanyaspor ligde rahatlamak istiyor
YEREL

AYTEMİZ ALANYASPOR LİGDE RAHATLAMAK İSTİYOR
GÜNCELLEME - Ankara merkezli 81 ildeki FETÖ operasyonu
YEREL

GÜNCELLEME - ANKARA MERKEZLİ 81 İLDEKİ FETÖ OPERASYONU

Rus turistler &quot;charter&quot; ile Alanya'ya geldi
YEREL

RUS TURİSTLER "CHARTER" İLE ALANYA'YA GELDİ
TOKİ Gazipaşa'da ilk adımı attı
YEREL

TOKİ GAZİPAŞA'DA İLK ADIMI ATTI
EN ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın dört bir yanından en ilginç yerler
YAŞAM

KIYAMET ÇUKURU DİYORLAR AMA İŞTE İŞİN ASLI!

 1
  • 2 Babasına hiç çekmemiş! Ünlü oyuncunun oğlu...
  • 3 11 ülkeye sattı, yenilerini yaptı!
  • 4 Ünlü şarkıcının klasik arabası