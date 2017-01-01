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14. Kamu Yönetimi Formu

27 Nisan 2017 Perşembe, 14:06
14. Kamu Yönetimi Formu

VAN (AA) - Kamu Yönetimi Forumu'nun (KAYFOR) 14'üncüsü Yüzüncü Yıl Üniversitesinin (YYÜ) ev sahipliğinde Van'da başladı.

Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Toplantı Salonu'nda başlayan forumun açılışında konuşan Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, AK Parti iktidarları döneminde, her zaman yöneten ve yönetilen arasında ayrım yapılmasına karşı olduklarını söyledi.

"Devlet, millete hizmet etmek için vardır" şiarıyla hareket ettiklerini anlatan Çiftci, Kamu Denetçiliği Kurumu ile idarenin daha iyi işlemesi ve idari yargının iş yükünün azaltılması hususunda önemli bir adım attıklarını belirtti.

Vatandaş ve girişimciler tarafından sıklıkla kullanılan pek çok kamu hizmetini, elektronik ortamda sunarak mali ve idari yükleri azalttıklarını vurgulayan Çiftci, şeffaf, hesap verebilir ve katılımcı bir kamu yönetimi oluşturulması sürecinde önemli ilerleme katettiklerini aktardı.

Çiftci, Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP), Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) ve Adres Kayıt Sistemi'ni (AKS) hayata geçirerek adres, adliye, nüfus, tapu ve kolluk kuvvetleri gibi birçok kurumu elektronik ağlarla birbirine bağladıklarını, sağlık hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde sunulması için bir çok yenilik getirdiklerini kaydetti.

- "Hayatı kolaylaştırmak için yerel yönetimlerin ilişkilerini düzenledik"

Kamu kurumlarında izin alma, görüş sorma gibi süreçleri kısaltacaklarını dile getiren Çiftci, şunları söyledi:

"Ülkemizi, dış politika önceliklerimizle uyumlu olarak, gümrük ve ticaret hizmetlerinin en kolay ve en güvenli yapıldığı, dünyanın sayılı ticaret merkezlerinden biri haline getirmek hedeflerimiz arasındadır. Kamuda etkinlik ve verimliliği sağlamak, vatandaşın hayatını kolaylaştırmak amacıyla merkez ile yerel yönetimlerin ilişkilerini düzenledik. Yerel yönetimlere ayrılacak payların oranları ve dağıtım esaslarını değiştirdik. 14 yeni büyükşehir belediyesi kurduk ve mevcut büyükşehir belediyelerinin sınırını il mülki sınırı olarak genişlettik. Ekonomik ve sosyal politikalara temel oluşturmasının yanı sıra demokratik bir toplumda hesap verebilirliğin de zeminini oluşturan istatistik alanında daha ileri adımlar atmaya devam edeceğiz."

YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal da 1980'lerden sonra küreselleşme hareketlerinin bir sonucu olarak yönetim sisteminde yaşanan dönüşüm ve değişim süreçlerinin yeni bir kamu yönetimi anlayışı geliştirdiğini bildirdi.

Forumun, yönetim bilimi literatürüne katkı sunacağını ifade eden Battal, forumda gündeme getirilecek konuların güncel sorunlara yönelik olarak da bir açılım sağlayacağını aktardı.
Vali Yardımcısı Mehmet Parlak da yeni kamu yönetimi anlayışında yönetim ideolojisi teorisinin çok önemli olduğunu vurguladı.
Van TSO Başkanı Necdet Takva, kamu yönetiminin değişen ve yenilenen modern yönetim teknikleriyle sürekli yenilikçi arayışlar içerisinde olduğunu ifade ederek, kamusal alanın her an büyüyen ve karmaşık hale gelen ilişki biçimi ve yapısal dönüşümünün yeni arayışları da anlamlı hale getirdiğini söyledi.
Nitelik ve nicelik bakımdan büyüyen kamunun yönetsel ihtiyacını karşılamak adına içine girdiği hiyerarşik düzenin aynı zamanda yeni krizler doğurduğunu anlatan Takva, bu krizin, yöneten-yönetilen ilişkisinde birbirinden uzaklaşmaya ve yabancılaşma sorununa işaret ettiğini belirtti.

Programda Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, Van Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Enver Memduhoğlu ve YYÜ Kent Araştırmaları Merkezi Müdürü Doç. Dr. Menaf Turan da birer konuşma yaptı.

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