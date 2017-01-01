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YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
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Kanuni Sultan Süleyman'ın 522. doğum yılı etkinlikleri

27 Nisan 2017 Perşembe, 14:09
Kanuni Sultan Süleyman'ın 522. doğum yılı etkinlikleri

TRABZON (AA) - Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman, doğumunun 522. yılında, dünyaya geldiği Trabzon'da etkinliklerle anıldı.

Muhteşem Kanuni Sultan Süleyman Vakfınca düzenlenen etkinlikler çerçevesinde, ata binerek Kanuni'yi canlandıran Cafer Baki, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar, padişahın doğduğu, çocukluk yıllarını geçirdiği Ortahisar ilçesindeki eski belediye binası önünde toplandı.

Gruptakiler, buradan Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı Kültürevi'ne kadar yürüdü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, yaptığı konuşmada, Trabzonlu olmaktan ve kentte yaşamaktan onur duyduklarını söyledi.

Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı Kültürevi'nin bulunduğu alana çok büyük önem verdiklerini anlatan Gümrükçüoğlu, "Oturma mekanlarını çok daha güzel hale getireceğiz. Burası, adım adım Trabzon'un en büyük yaşam mekanlarından, tarih mekanlarından birisi olacak." diye konuştu.

Gümrükçüoğlu, Trabzon'un tarihine ve kültürüne sahip çıkılmasından dolayı etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

- "Bugün bile Kanuni'den çok şey öğreneceğimize inanıyorum"

Vakıf Başkanı Ali Baki de "Bugün bile Kanuni Sultan Süleyman'dan çok şey öğreneceğimize inanıyorum. Vakfımız, uzun yıllardan beri yetkililerimizin de destekleriyle tüm Türkiye'ye, Macaristan, Ukrayna, Rusya ve Amerika'ya uzandı. Bastırdığımız kitap ve broşürlerle, televizyon programlarıyla, gazete makaleleriyle ve vakfımız internet sitesiyle tüm dünyaya açıldık." ifadelerini kullandı.

"Şu gördüğünüz Kanuni evi, 500 yıl sonra Trabzon Ortahisar'a dikilmiş bir tarih bayrağıdır." diyen Baki, "Trabzon'da turizmi canlandırmak istiyorsak, Trabzon tarihini canlandıracak mekanlar yaratmamız gerekir. Ortahisar bunun için bir fırsattır." şeklinde konuştu.

Kanuni Sultan Süleyman'ın 522. doğum yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdim edildiği etkinlik, mehter takımının gösterisi sonrasında, pilav ve ayran dağıtılmasıyla sona erdi.


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