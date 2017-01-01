Bursa'da "Mini Gıda Fuarı"na yabancı ilgisi

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BURSA (AA) - Bursa'da düzenlenen "Mini Gıda Fuarı"na 20 ülkeden 160 iş adamı katıldı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının (BTSO) Ticari Safari Projesi çerçevesinde düzenlenen alım heyeti organizasyonunda, aralarında Suudi Arabistan'ın Bin Dawood marketler zinciri Yönetim Kurulu Üyesi Abdul Khaliqbin Dawood'un da bulunduğu, 20 ülkeden 160’a yakın iş dünyası temsilcisi Bursalı firmalarla buluştu.

Bursa'dan 35 firmanın stant açarak ürünlerini tanıttığı organizasyonda, BTSO Başkan Yardımcısı İsmail Kuş ve Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur, stantları ziyaret etti.

Abdul Khaliqbin Dawood, burada yaptığı konuşmada, Bursa'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, organizasyonun Bursa'nın ürünlerini daha iyi tanımalarını sağladığını söyledi.

Dawood, "Bursalı firmalarımızın ürünleri güzel ve lezzetli. Ben daha önce birçok defa Bursa’ya geldim ancak ticari anlamda ilk defa Bursa’da bulunuyorum. Önümüzdeki günlerde bazı ürünlerin satın alımı konusunda yeni bir ticaretin başlamasını istiyoruz. Suudi Arabistan olarak Türk halkını çok severiz. Onların da bizleri çok sevdiğini biliyoruz. Burada kendi evimizdeymiş gibi hissediyorum." dedi.

BTSO Başkan Yardımcısı İsmail Kuş da gıda alanında ilk alım heyeti organizasyonunu düzenlediklerini belirterek, organizasyonun sektör temsilcilerinin ticaretini büyütmesine büyük katkı sağlayacağını ifade etti. Kuş, şunları söyledi:

"Ticari Safari Projesi kapsamında yurt dışından önemli alım heyetlerini Bursa’da misafir ediyoruz. Bursa’ya değer katan ürünlere Bursa’ya değer katacak müşterilerimizi getirdik. Farklı sektörlerde alım heyetlerini bundan sonra da getirmeye devam edeceğiz. Geçtiğimiz ay tekstil sektörüne yönelik bir alım heyetini ağırlamıştık. Gıda sektörüne yönelik düzenlediğimiz bu alım heyeti programı da firmalarımızın dış ticaret hacmini artıracak ve farklı pazarlara açılmasını sağlayacaktır. Alım heyeti organizasyonuyla sektör temsilcileri yabancı alıcılarla önemli iş birliklerine imza atacak. Kentimizin gıda sektöründeki potansiyelini ve tecrübesini çok iyi biliyoruz. Bursa, gıdanın birçok alanında liderlik görevi üstleniyor. Burada ortaya çıkacak iş birlikleri, firmalarımızın dünyaya açılmasına büyük katkı sunacak."