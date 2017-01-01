Erzurum'da kaçak sigara operasyonu

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da otomobilde yapılan aramada 3 bin paket kaçak sigara bulunduğu bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ağrı'dan kente otomobille kaçak sigara getirileceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Erzurum-Ağrı karayolunda denetim yapan ekipler, "Dur" ihtarına uymayarak tali yollara giren otomobili takibe aldı.

Kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde detaylı arama yapıldı. Aracın camlarının açılmadığını fark eden ekipler, kapı döşemeleri ve motor kaputunun altındaki gizli bölmelerde 3 bin paket kaçak sigara buldu.

Sürücü, gözaltına alındı.

Bu arada, Yakutiye ilçesinde düzenlenen operasyonda da evde yapılan aramada 30 şişe kaçak içki ele geçirildi.