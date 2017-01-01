FETÖ sanıklarına hapis cezası

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan eski polis 6 yıl 3 ay, doktor ise 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, haklarında ayrı ayrı dava açılan tutuklu sanık doktor B.Ş. ve tutuksuz yargılanan eski polis H.M. ile avukatları katıldı.

H.M. savunmasında, telefonunda tespit edilen örgütün şifreli haberleşme programı "Eagle"ı kendisinin indirmediğini öne sürdü.

Oğlunun oyun oynamak için telefonunu sık sık kullandığını ifade eden H.M, "Oğlum 9-10 yaşlarında ve Beşiktaşlı. Çeşitli oyunları indiriyor, beğenmezse tekrar siliyor. Bu programın da simgesi kartal olduğu için oğlum indirmiş olabilir diye düşünüyorum. Zaten program Google Play'den indirilmesine rağmen hiç kullanılmamış." dedi.

Doktor B.Ş. ise örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u cep telefonuna indirdiğini belirterek, "Sadece Bekir ile mesajlaşıyorduk. O da dini konulardı. Kurban zamanıysa oradan 'bağışta bulunacak mısın?' diye sorardı. Bu programı kullanmanın suç olduğunu bilmiyordum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, H.M'ye 6 yıl 3 ay, etkin pişmanlık hükmü uyguladığı B.Ş'ye ise 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi. B.Ş'nin tutuklulukta geçirdiği süre göz önünde bulundurularak tahliyesi kararlaştırıldı.

Öte yandan, aynı mahkemede haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ayrı ayrı dava açılan H.A, E.C, G.D, A.Ö. ve K.K. ise "atılı suçları işlediklerine dair somut ve inandırıcı delil bulunmadığı" gerekçesiyle beraat etti.