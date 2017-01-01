Mevlana'nın Konya'ya gelişinin 789. yıl dönümü

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KARAMAN (AA) - Mevlana Celaleddin Rumi'nin ailesiyle Konya'ya gelişinin 789. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Karaman'da 2. Uluslararası Sevgi ve Barış Yürüyüşü düzenlendi.

Karaman Valisi Süleyman Tapsız, Aktekke Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen programda, Hazreti Mevlana'nın babası Bahaeddin Veled'in, Belh şehrinden çıkarak 780 yıl önce Anadolu'ya geldiğini söyledi.

Mevlana'nın Karaman'da 7 yıl kaldığını dile getiren Tapsız, "Burada o dönemin Selçuklu Subaşısı Emir Musa, Hazreti Mevlana'nın babasını ve onunla beraber gelen topluluğu karşılıyor. Burada misafir ediyor. Mevlana, Gevher Hatun ile burada evleniyor. İki çocuğu Sultan Velet ve Alaattin Çelebi burada dünyaya geliyor." diye konuştu.

Aktekke Camisi'nde Mevlana'nın annesi Mümine Hatun, kardeşi ve evladının mezarının bulunduğunu anımsatan Tapsız, şu değerlendirmelerde bulundu:

"789 yıl önce 27 Nisan günü Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubad'ın daveti üzerine Mevlana'nın babası beraberindekilerle Konya'ya hareket ediyor. Düzenlediğimiz bu yürüyüş her yıl devam edecek. Bir haftalık süreç içerisinde yürünerek, aynı yol kat edilerek Karaman'dan Konya'ya doğru gidilecek. Bir hafta sonra da Konya'da bir karşılama töreni düzenlenecek."

Daha sonra Vali Tapsız'ın, Mevlana'nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru'ya Türk bayrağı hediye etmesinin ardından yürüyüş başladı.

Uluslararası Mevlana Vakfı öncülüğünde düzenlenen 2. Uluslararası Sevgi ve Barış Yürüyüşü ile Mevlana ve ailesinin Konya'ya gelişi canlandırılacak. Karaman'dan yola çıktıktan 7 gün sonra Konya'ya ulaşacak kafile için temsili karşılama töreni gerçekleştirilecek.