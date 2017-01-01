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YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
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3. İDEV ve Doğu Marmara Gayrimenkul Fuarı

27 Nisan 2017 Perşembe, 15:06

KOCAELİ (AA) - TÜYAP Anadolu Fuarları AŞ ve Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) iş birliğiyle düzenlenen 3. Doğu Marmara İdeal Ev, Evlilik ve Konut Fuarı (İDEV) ile Doğu Marmara Gayrimenkul Fuarı açıldı.

Uluslararası Fuar Merkezinde düzenlenen törende konuşan Vali Yardımcısı Dursun Balaban, fuarlara katkı verenlere teşekkür ederek, fuarların ülkelerin sanayicileri tarafından üretilen mal ve hizmetlerin, toplu halde sunumunun ve teşhirinin yapıldığı büyük organizasyonlar olduğunu belirtti.

Balaban, İDEV'in her geçen gün ziyaretçi sayısını arttırdığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Geleneksel hale getirilen bu fuarlar sayesinde üreticiler hem üretikleri mal ve hizmetleri toplu şekilde teşhir etmekte hem de mal ve hizmetleri pazarlayacak bağlantılar yapmaktadır. Kullanıcılar da birçok ihtiyaç malzemelerini mağaza mağaza gezmek yerine topluca bir arada görerek tanıma ve satın alma imkanı bulmaktadır. Bu fuarların, her yıl daha fazla katılımcıyla Doğu Marmara'nın evlilik ihtiyaçları ve konut alanındaki en büyük organizasyonları olmak yolundaki hedefine kararlılıkla yürüdüğünü mutlulukla görmekteyiz."

TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz de yaklaşık bir yıldır hazırlığını sürdürdükleri fuarı açmanın heyecanını yaşadıklarını bildirdi.

Bu seneki fuarı farklı bir konseptte hazırladıklarını vurgulayan Alagöz, şöyle konuştu:

"2 ihtisas fuarını İDEV çatısı altına yerleştirdik. Bunlardan biri konut ve gayrimenkul fuarı. Diğeri ise evlilik fuarı şeklinde. Konut fuarımızda Kocaeli bölgesi ve çevre illerinde bulunan yeni projeleri beğeniyle yeni fiyatlarla fuara özel kampanyalarla sizlerin beğenisine sunuldu. Diğer taraftan evlilik hazırlığı fuarımız da A'dan Z'ye evlilik hazırlığı yapan çiftlerin ihtiyacı olacak bütün markalar, bütün ürün çeşitleri tek çatı altında yine sizlerin beğenisine sunuldu. Biz fuarların Kocaeli ticaretine, bölge ekonomisine katkılar sağlayacağı beklentileri içerisindeyiz. Son düzenlenen fuarda 42 binin üzerinde ziyaretçimiz fuarlarımızı ziyaret etmiştir. Bu yıl bu rakamın üzerine çıkmak suretiyle çok daha büyük bir ilgiye mazhar olacağından da kuşkumuz yok."

KOTO Başkanı Necmi Bulut ise Kocaeli'nin Türkiye ekonomisinin santrallerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirdiğimiz fuarlarımızın yanı sıra İDEV'de elde ettiğimiz başarılar, şehrimizi ve bölgemizi bir fuar merkezi haline getirmesi noktasında bizleri heyecanlandırıyor. Ev ve evlilikle alakalı her türlü hizmetin bulunabileceği fuarımıza özel indirim içeren kampanyalara da baktığımızda ziyaretler geçmiş yıllara göre fazla olacak." ifadesini kullandı.

Fuarın açılışının ardından, protokol üyeleri fuar alanını gezdi.

Açılış törenine, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ile milletvekilleri de katıldı.

Fuarlar, 29 Nisan tarihine kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.


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