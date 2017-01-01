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Boluspor son 5 maça odaklandı

27 Nisan 2017 Perşembe, 15:07


BOLU (AA) - TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, normal sezonun kalan bölümündeki 5 maçın, hedefleri açısından önemli olduğunu belirtti.

Çapa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligi iyi yerde bitirme adına zor bir dönemece girdiklerini vurgulayarak, "Bunu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağız. Kalan bölüme maç maç bakmak zorundayız. Rakiplerimizin ne yaptığını da takip etmek durumundayız." dedi.

Son 6 haftaya bakıldığında iyi işler ortaya koyduklarını anlatan Çapa, bazı dönemlerde gereğinden fazla puan kaybettiklerini söyledi. Kalan bölümde iyi sonuçlar alacaklarına inandığını dile getiren Çapa, kayıpları telafi edecek oyuncu grubuna sahip olduklarını vurguladı.

Ligde kalan 5 haftada alınabilecek 15 puanın olduğuna dikkati çeken Çapa, "İkinci devrede oynanan 8 ya da 9 karşılaşmada o kadar çok puan kayıpları oldu ki, bazı takımlar da bu süreci iyi değerlendirdi ve üst sıralara yükseldi. O açıdan ligin şekil alması bana göre 32'inci haftaya kadar devam eder. Son 2 karşılaşmada ligin durumu netleşmiş olur." ifadelerini kullandı.

Çapa, hafta sonu deplasmanda Balıkesirspor ile karşılaşacaklarını anımsatarak, Balıkesirspor'un güçlü bir rakip olduğunu, maç sonunda mutlu bir şekilde Bolu'ya dönmek istediklerini sözlerine ekledi.

Boluspor, ligde 30. hafta maçları öncesinde 44 puanla 7. sırada bulunuyor.

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