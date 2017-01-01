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Belediye yeni doğan bebekleri ziyaret ediyor

27 Nisan 2017 Perşembe, 15:12
Belediye yeni doğan bebekleri ziyaret ediyor

BATMAN (AA) - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Batman Belediyesi kentte bebek sahibi olan aileleri evlerinde ziyaret ediyor.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) gereği yapılan görevlendirmenin ardından Batman Belediyesince hazırlanan "Hoşgeldin bebek" projesi kapsamında Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ile protokol imzalandı.

Protokolün ardından hayata geçirilen proje ile yeni doğan bebekler evlerinde belediye yetkililerince ziyaret edilerek, ailelerine çeşitli hediyeler verilmeye başlandı.

4 günde 18 aileye ulaşan belediye yetkililerinin hedefi 2 bin 500 aileye ulaşmak.

- "Tüm ailelerimize ulaşmaya çalışacağız"

Batman Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, yeni doğan İlayda Erdem'i evinde ziyaret ederek, ailesine biberon, emzik, battaniye ve çanta ile bebeğin günlük ihtiyaçlarını içeren ürünlerin bulunduğu paket hediye etti.

Aileyi kutlayan Aksoy, beşikten mezara kadar ailelerin hem mutluluğunu hem de acılarını paylaştıklarını söyledi.

Aksoy, "Geleceğimize sahip çıkmak adına başlattığımız projemizde tüm ailelerimize ulaşmaya çalışacağız." dedi.

- "Doğumdan ölüme yanınızdayız"

Batman Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Sabahat Taşkın, Belediye Başkan Vekili Aksoy'un talimatı ile "Hoşgeldin bebek" projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

Sosyal belediyecilik kapsamında başlattıkları projenin yeni doğan bebeklere yönelik olduğunu vurgulayan Taşkın, ziyaretlerde ailelere bebekleri için ihtiyaç duyacakları çeşitli ürünler hediye ettiklerini aktardı.

Taşkın, "Projemiz, 'Doğumdan ölüme yanınızdayız.' sloganı ile başladı." diye konuştu.

Anne Yüksel Erdem, dördüncü çocuğunu dünyaya getirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Böyle bir uygulama ile ilk kez karşılaştığını dile getiren Erdem, belediyenin hazırladığı projenin sevindirici olduğunu aktardı.

"Belediyemizden Allah razı olsun. İlk üç çocuğumun doğumunda böyle bir şey görmedim. İlk defa karşılaştığım bu uygulama karşısında şaşırdım doğrusu." ifadelerini kullanan Erdem, uygulamanın devam etmesini istediklerini sözlerine ekledi.


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