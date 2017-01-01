GÜNCELLEME - Tunceli'de çatışma

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TUNCELİ (AA) - Tunceli'de teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, biri ölü, biri yaralı, 7'si de teslim olan 9 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentin Aliboğazı bölgesinde bölücü terör örgütüne yönelik bugün operasyon başlatıldığı belirtildi.

Türkiye'de terör açısından en kritik bölgeler arasında gösterilen Aliboğazı'ndaki operasyonda teröristler ile güvenlik güçleri arasında sıcak temas sağlandığı ifade edilen açıklamada, "Saat 11.00 sıralarında Aliboğazı grubuna mensup bir grup terörist ile sıcak temas sağlanmıştır. Temas sonucu bir terörist ölü, bir terörist ağır yaralı olarak ele geçirilmiş, 7 terörist ise teslim olmuştur." denildi.

Açıklamada, kentin Pülümür ilçesi Kızılmescit bölgesinde dün terörist unsurlara karşı icra edilen hava harekatı neticesinde de 7 teröristin etkisiz hale getirildiği anımsatılarak, şu bilgilere yer verildi:

"İlimizde son 2 gündeki operasyonlarda toplamda 8 terörist ölü, bir terörist yaralı olarak ele geçirilmiş, 7 terörist ise teslim olmuştur. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir."

- Tunceli Valisi Kaymak'ın açıklaması

Tunceli Valisi Osman Kaymak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütüne yönelik Aliboğazı'nda sürdürülen operasyonda, güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışma çıktığını anımsattı.

Operasyonda biri ölü, biri yaralı, 7'si de teslim olan 9 teröristin etkisiz hale getirildiğine işaret eden Kaymak, "Aliboğazı'ndaki operasyon devam ediyor. Çıkan çatışmada bir kahraman askerimiz yaralandı. Yaralı askerimiz askeri helikopter ile bölgeden alınarak Elazığ'daki Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı." dedi.