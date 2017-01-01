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YEREL HABERLER  / AFYONKARAHİSAR HABERLERİ
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Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu:

27 Nisan 2017 Perşembe, 15:21
Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu:

AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin (AKPM) Türkiye kararına ilişkin, "Avrupa Birliği'nin bu işlere hakikaten burnunu sokması doğru bir şey değil. Bu kararı tanımıyoruz ve gerçekten tarafgirane, 'politik' bir karar olduğu kanaatindeyiz." dedi.

Bakan Eroğlu, temasları kapsamında geldiği Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde, partisinin İlçe Başkanlığı ziyareti öncesi, bir gazetecinin AKPM'nin Türkiye'ye ilişkin kararı konusunda değerlendirmesini sorması üzerine, "Tanımadığımız bir karar." yanıtını verdi.

Avrupa Konseyi'nin "Yanlış" yaptığını vurgulayan Eroğlu, "Türkiye'de demokrasi çok iyi işliyor. Görüyorsunuz Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçimleri çok iyi şekilde takip etti." diye konuştu.

Eroğlu, seçimli ilgili herhangi bir problemin olmadığına işaret ederek, "Avrupa bu konuda tarafgirane bir tutum izliyor. Bunu anlamak mümkün değil. Türkiye'de demokrasi her yerden fazla işliyor. Avrupa'da belli tarihlerde bulundum. Seçim esnasında oralarda katılım çok düşüktür ama bizde katılım oranı dünyadaki en yüksek katılım oranları. Türkiye'de demokrasi var. Neticede vatandaşlar arasında 'evet' veren de 'hayır' veren de vatandaşımız, hepsini kucaklıyoruz. Avrupa Birliği'nin bu işlere hakikaten burnunu sokması doğru bir şey değil. Bu kararı tanımıyoruz ve gerçekten tarafgirane, 'politik' bir karar olduğu kanaatindeyiz." ifadesini kullandı.

- "CHP'yi anlamak mümkün değil"

CHP'nin, referandum sonuçlarına ilişkin YSK kararlarını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) taşıma kararına ilişkin başka bir soru üzerine de Bakan Eroğlu, "CHP'yi anlamak mümkün değil. Geçenlerde CHP'nin bütün seçimlerde itiraz ettiğine ait belgeleri gösterdim. Her seçimde itiraz ediyor." dedi.

YSK'nın son karar merci olduğunu anlatan Eroğlu, "Mevzuatımıza göre YSK dışında herhangi bir mercinin karar verme yetkisi yoktur, olamaz. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi seçimle ilgili karar verecek bir merci değildir. Buna yetkisi yoktur." diye konuştu.

YSK'nın verdiği kararın nihai bir karar olduğunu kaydeden Eroğlu, şunları söyledi:

"Kaldı ki bir kere herkes şunu kabul ediyor. Oyların falan çalınması söz konusu değil. Herhangi bir hile söz konusu değil. Şu anda 1 milyon 300 bin kişilik bir fark var. Bu ne demek biliyor musunuz? İç Anadolu'da beş tane ilin seçmen sayısı kadardır. Amerika seçimlerinde sayın Trump'un aldığı oylara bakın. Ayrıca delege sayısı arasında çok az bir fark var ama hiç kimse oralarda 'bu demokratik değil' dememiştir. Netice itibarıyla Türkiye'de seçimler çok büyük bir başarıyla gerçekleşmiştir."

Türk halkına teşekkür eden Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Evet ve hayır verenler demokrasi için gerçekten çok önemli bir vatani vazifelerini ifa etmişlerdir. Artık milletin verdiği karar başımızın üstündedir. İnşallah Türkiye'nin önü açılmıştır. Allah nasip ederse, Türkiye 2023, 2053, 2071 hedeflerine adeta uçarcasına koşacaktır. Halk oylamasının bütün milletimizin birlik, beraberlik, kardeşliğinin daha da pekişmesine vesile olmasını gönülden temenni ediyorum."

Bakan Eroğlu, daha sonra AK Parti İhsaniye İlçe Başkanlığını ziyaret ederek, "Okullar Hayat Olsun Projesi" kapsamında İhsaniye Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde fidan dikti.

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