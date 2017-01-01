Sakarya'da iş adamları hakkındaki iddianame kabul edildi

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Sakarya Girişimci ve Sanayici İşadamları Derneği (SAGİAD) üyelerine yönelik hazırlanan iddianame, 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında "silahlı terör örgütü üyeliği ve özel belgede sahtecilik" suçlarından Sakarya Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 2 savcı tarafından, 46 şüpheli hakkında 170 sayfadan oluşan iddianame hazırlandı.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Kanun Hükmünde Kararnameyle kapatılan (KHK) SAGİAD üyesi 10'u tutuklu 26 sanık hakkında, TCK'nın "silahlı terör örgütü üyeliği ve özel belgede sahtecilik" suçlarından, 8 yıl 9'ar aydan 18 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, biri tutuklu 3 sanık hakkında ise "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan, 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar, 17 kişi hakkında ise "özel belgede sahtecilik" suçundan, 1 yıl 3'er aydan 3 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep edildi.

10 kişi hakkında ise iddianamede, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

İddianamede, SAGİAD'ın, Marmara İş Adamları Federasyonu (MARİFED) içerisinde faaliyet gösterdiği, bu kurumun da Türkiye İş Adamları ve Sanayiciler Konfederasyonu'na (TUSKON) bağlı olduğu aldığı kaydedildi.

TUSKON'a, SAGİAD'ın üyelerinin Sakarya'nın FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün finansal ayağını oluşturduğu, özel belgede sahtecilik yaptıklarının tespit edildiğinin belirtildiği iddianamede, "15 Temmuz darbeye teşebbüs eylemini gerçekleştiren askerlerin FETÖ/PDY üyesi oldukları anlaşılmıştır. FETÖ/PDY ile iltisaklı olan SAGİAD yönetim ve denetim kurulu üyeleri ve bu dernekte çalışan personelin silahlı terör örgütüne üye olmak suçunu işlediklerine dair somut deliller vardır." ifadelerine yer verildi.

İddianamede, SAGİAD'ın, üyelerinden aidatlar topladığı, yurt içi ve yurt dışı gezileri ile organizasyonları düzenlemek suretiyle FETÖ/PDY'ye finansal destek sağladığının anlaşıldığı belirtilerek, sanıklardan bazılarının örgütün haberleşme programı "ByLock"u kullandığının tespit edildiği belirtildi.

Sanıkların yargılanmasına, 9 Haziran'a Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.



