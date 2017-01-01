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YEREL HABERLER  / BİTLİS HABERLERİ
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Bitlis'te terör operasyonu

27 Nisan 2017 Perşembe, 15:46

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde terör örgütü PKK'ya ait depoda 2 ton patlayıcı bulunduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 26 Nisan'da İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen istihbari çalışmalar sonucunda Tatvan ilçesi Tokaçlı bölgesinde terör örgütüne ait patlayıcı deposu bulunduğu belirtildi.

Söz konusu depodaki patlamaya hazır hale getirilmiş 2 tona yakın patlayıcının imha edildiği vurgulanan açıklamada, bölgede 5 metre derinliğinde 20 metre çapında çukur oluştuğu kaydedildi.

Açıklamada, şu bilgilere de yer verildi:

"Aynı gün Tatvan ilçesi Tokaçlı köyü karayolunun 13'üncü kilometresinde menfez içerisine tuzaklanmış yaklaşık 150 kilogram patlayıcı madde ve Güroymak Cevizyatağı karayolunun 9'uncu kilometresinde yol kenarına 4 adet yağ tenekesine tuzaklanmış yaklaşık 120 kilogram patlayıcı madde tespit edilerek yerinde imha edilmiştir."

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

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