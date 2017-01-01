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YEREL HABERLER  / KARAMAN HABERLERİ
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Karaman'daki FETÖ/PDY davası

27 Nisan 2017 Perşembe, 15:47

KARAMAN (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) adliye ve cezaevi yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında açılan, 12'si tutuklu 21 sanığın yargılandığı davada ilk duruşma tamamlandı.

Karaman Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmanın üçüncü gününde, 21 eski adliye ve ceza infaz kurumu personeli hazır bulundu.

Sanık avukatlarının savunmalarını yapmasından sonra sanıklara söz verildi. Tutuklu sanıklar tahliyelerini talep ederken, diğer sanıklar da haklarında bulunan adli kontrol şartının kaldırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, verilen ara kararda 12 kişinin tutukluluk hali ile 9 sanık hakkındaki adli kontrol şartının devamına karar vererek, davayı 24 Mayıs'a erteledi.

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