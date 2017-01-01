Çavuşoğlu, Somalili mevkidaşı ile görüştü

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ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Somali Dışişleri Bakanı Yusuf Garaad Omar ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,Türkiye-Afrika 1. Tarım Bakanları Toplantısı ve Tarım İş Forumu için Antalya'ya gelen Somali Dışişleri Bakanı Yusuf Garaad Omar ile heyetler arası görüşme yaptı.

Görüşmede, Türkiye ve Somali arasındaki ikili ilişkiler ele alındı. Bakan Çavuşoğlu, görüşmede Somalili mevkidaşına Türkiye'nin Somali'ye her alanda desteğinin süreceğini ifade etti.