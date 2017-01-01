27 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Çavuşoğlu, Somalili mevkidaşı ile görüştü

27 Nisan 2017 Perşembe, 15:50

ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Somali Dışişleri Bakanı Yusuf Garaad Omar ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,Türkiye-Afrika 1. Tarım Bakanları Toplantısı ve Tarım İş Forumu için Antalya'ya gelen Somali Dışişleri Bakanı Yusuf Garaad Omar ile heyetler arası görüşme yaptı.

Görüşmede, Türkiye ve Somali arasındaki ikili ilişkiler ele alındı. Bakan Çavuşoğlu, görüşmede Somalili mevkidaşına Türkiye'nin Somali'ye her alanda desteğinin süreceğini ifade etti.

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