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"Fındık üreticilerinin TMO'ya ilgisi artıyor"

27 Nisan 2017 Perşembe, 16:12

ORDU (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) pazartesi gününden bu yana üreticilerden 25 ton fındık aldığını, bir kısım üreticinin de 180 ton fındık vermek üzere Ofisten randevu aldıklarını belirterek, "Bu, üreticilerin TMO'ya olan ilgilerinin arttığını gösteriyor. Önümüzdeki günlerde TMO depolarına girecek fındık miktarının 200 tonu aşması bekleniyor." dedi.

Soydan, gazetecilere yaptığı açıklamada, TMO'nun alımlarını yakından takip ettiklerini söyledi.

TMO'ya fındık veren üreticilerin sayısının her geçen gün arttığını ifade eden Soydan, Ofisin pazartesi gününden bu yana üreticilerden 25 ton fındık aldığını, bazı üreticilerin de 180 ton fındık vermek üzere randevu alarak sıraya girdiklerini öğrendiklerini bildirdi.

Bu rakamın, üreticilerin TMO'ya olan ilgilerinin arttığını gösterdiğine işaret eden Soydan, "Önümüzdeki günlerde TMO depolarına girecek fındık miktarının 200 tonu aşması bekleniyor." ifadesini kullandı.

Soydan, TMO'nun sorunsuz bir şekilde fındık alımlarını sürdürdüğünü, bu alımların serbest piyasadaki fiyatları da hareketlendirdiğini dile getirdi. Arslan Soydan, "TMO'ya ilgi arttıkça serbest piyasa rakamlarının daha da artması bekleniyor. Bizim de istediğimiz bu." diye konuştu.

Soydan, şunları kaydetti:

"TMO ile birlikte üretici, artık fındık fiyatının 10 liranın altına düşmeyeceğini biliyor. Bu düşünce içinde olduğu için de rahatlamış durumda. Şu anda TMO'ya fındığını satan üreticilerimiz randıman istemeleri durumunda ürünlerinin kilogram fiyatı Ordu'da ortalama 10,60 lira, Giresun'da ise 11 lira seviyelerine ulaşmakta. Bu da şu anki serbest piyasa rakamlarına oranla oldukça iyi."

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