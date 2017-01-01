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Van'da KOAH hastası için yol yaptılar

27 Nisan 2017 Perşembe, 16:20

VAN (AA) - Van'ın Başkale ilçesinde belediye ekipleri, arazi şartları nedeniyle sağlık ekiplerinin ulaşmakta zorluklar yaşadığı KOAH hastası Nazife Koç'un evine giden yol yaptı.

İlçeye 15 kilometre mesafedeki German Mahallesi'nde solunum cihazına bağlı yaşayan KOAH hastası 75 yaşındaki Koç'un yakınları belediyeye dilekçe yazarak, arazi şartları nedeniyle sağlık ekiplerinin eve güçlükle ulaştığını bildirdi.

Bunun üzerine harekete geçen belediye ekipleri, mahallenin içinden eve giden 100 metre uzunluğunda ve 7 metre genişliğinde yol yaptı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, belediye olarak vatandaşların mağduriyetini gidermek için çalıştıklarını belirterek, "Hasta vatandaşımızın tedavisinin daha rahat yapılabilmesi için ekiplerimiz yeni bir yol yaptı. Bu yönde çalışmalarımız devam edecek." dedi.

Nazife Koç ise yardımlarından dolayı Öztürk'e teşekkür etti.

Koç'un evde bakımını üstlenen kızı Cemile Koç da arazi şartları nedeniyle sağlık ekiplerinin güçlük çektiğini anlattı.

Ekiplerin genellikle patika yolu kullanarak eve ulaştığını ifade eden Koç, "Annem 9 yıldır solunum cihazına bağlı yaşıyor. Ambulans gerektiği zaman eve gelemiyordu. Yol olmadığı için annemi ambulansa kadar taşıyorduk. Şimdi yolumuz yapıldı. Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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