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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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GÜNCELLEME - Erzurum'da çatışma: 2 asker yaralı

27 Nisan 2017 Perşembe, 16:27

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Şenkaya ilçesinde PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 asker yaralandı.

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şenkaya ilçesi kırsalında güvenlik güçlerinin terörist unsurları tespit edilip etkisiz hale getirmek amacıyla arazi arama tarama faaliyeti yürüttüğünü söyledi.

Bölgedeki operasyonda PKK'lı teröristlerle sıcak temas sağlandığını belirten Azizoğlu, "Şenkaya ilçesi kırsalında çıkan çatışmada biri teğmen 2 güvenlik görevlisi yaralandı. Bölgeye 112 helikopteriyle bir 'sikorsky' helikopteri gönderdik. Yaralı kahraman askerlerimizi helikopterlerle Erzurum'a getireceğiz." ifadesini kullandı.

Azizoğlu, askerlerden birinin hafif yaralandığını, teğmenin ise durumunun biraz daha ciddi olduğuna işaret etti.

Yaralı askerlere "geçmiş olsun" dileklerinde bulunan Azizoğlu, kaçan teröristlerin yakalanmasına çalışıldığını bildirdi.

Azizoğlu, terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini sözlerine ekledi.

- Yaralı Aköz ambulans helikopterle Erzurum'a getirildi

Çatışmada yaralanan Teğmen Cengiz Aköz, olay yerinden ambulans helikopterle alınarak, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi helikopter pistine getirildi.

Buradan ambulansa konulan Aköz, Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu ile hastaneye gelerek Aköz'ün durumu hakkında doktorlardan bilgi alan Vali Azizoğlu, hastane çıkışında gazetecilere açıklamada bulundu.

Azizoğlu, burada yaptığı açıklamada, Teğmen Aköz'ün Şenkaya bölgesinde şarapnelle yaralandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Teğmenimiz, Erzurum-Kars-Ardahan bölgesinde güvenlik birimlerinin yaptığı ortak operasyon hazırlığı esnasında terör örgütü mensuplarınca şarapnelle yaralandı. Şu an ameliyata alındı, hayati bir tehlikesi yok. Bir başka uzman çavuşumuz kolundan şarapnel yaralanması var. O da Oltu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Onda da bir problem yok. Şu anda operasyonumuz hızla devam ediyor. İnşallah bölücü terör örgütüne hak ettiği dersi bugün veririz."

- İlçe halkı hastane önüne akın etti

Öte yandan çatışmada yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Tezcan Demirbaş'ta Oltu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Oltu Devlet Hastanesi Başhekimi Soner Özcan, yaptığı açıklamada, Demirbaş'ın hayati tehlikesinin bulunmadığını ifade etti.

Yaralı askerin hastaneye kaldırıldığını duyan ilçe halkı da hastane önüne akın etti.

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