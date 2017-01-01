Mehmet Topal'dan Suriyeli çocuklara halı saha

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HATAY (AA) - Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal, Hatay Yardımlaşma Derneği (HAYAD) aracılığıyla Kırıkhan ilçesinde Suriyeliler için halı saha yaptırdı.

Alsancak Mahallesi'ndeki alana kurulan sahanın açılışında, Suriyeli çocuklar, açtıkları pankartlarla Mehmet Topal'a teşekkürlerini iletti.

Video konferans sistemiyle açılış törenine bağlanan Fenerbahçeli futbolcu, sahanın Suriyeli çocuklar için yeni kapılar açmasını temenni etti.

Açılışa katılamadığı için üzgün olduğunu dile getiren Topal, en kısa zamanda Hatay'a gelerek Suriyeli çocukları ziyaret edeceğini sözlerine ekledi.

Konuşmasının ardından Topal, sahadaki ilk maçın başlama düdüğünü çaldı.

HAYAD Başkanı Rahmi Vardı ise binlerce sığınmacıyı ilçede ağırladıklarına dikkati çekerek her zaman onların yanında olduklarını söyledi.

Çocukların kendileri için son derece önemli olduğunu vurgulayan Vardı, "Çoğu savaşta babasını, ailesini kaybetmiş, bu çok büyük bir travma. Fiziksel yaraları gönüllü doktorlarımız tarafından sarılıyor. Ancak önemli olan ruhsal yaralarının tedavi edilmesi. Bunun için de hayatlarını biraz daha normalleştirmemiz gerekiyordu. Bu anlamda Sayın Mehmet Topal sadece bir halı saha yaptırmadı, belki de yaşamlarında profesyonel sporcu olarak devam etmelerine olanak sağladı." şeklinde konuştu.