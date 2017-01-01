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HATAY (AA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından, Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi kapsamında "Hatay ilinin Karasal Biyolojik Çeşitlilik ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Çalıştayı"na katılan öğretim üyeleri ve uzmanlar, kentteki arazilerde incelemelerde bulundu.

Coğrafi bilgi sistemleri uzmanı ve proje yürütücüsü Mustafa Tel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün başlayan çalıştay doğrultusunda katılımcıların zengin bir fauna ve floraya sahip Hatay'ın farklı noktalarında incelemelerde bulunduğunu söyledi.

Proje alanında sürüngenler ve memeliler gibi çok fazla biyoçeşitliliğin olduğunu belirten Tel, "Hatay'da 3 bin civarında bitki türü var. Kente özgü endemik türler mevcut. Burası çalışmakla bitmez. Buranın sürekli izlenmesi, tanıtılması açısından çok önemli." diye konuştu.

Çalıştaya katılanlar Kırıkhan ilçesine bağlı İncirli Mahallesi'nde bulunan Ceylan Üretim İstasyonu'nu da ziyaret etti.

Ceylanların yaşam alanlarıyla ilgili yetkililerden bilgi alan katılımcılar, daha sonra arazide incelemelerde bulundu.