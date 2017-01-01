Kaldığı huzurevine dairesini bağışladı

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ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın Ilgaz ilçesindeki Hacı Mustafa Akbak Huzurevi'nde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ali Güleşoğlu'nun, vasiyet olarak ilçedeki dairesini huzurevine bağışladığı öğrenildi.

Yaklaşık 2,5 yıldır huzurevinde kaldığı öğrenilen 77 yaşında yaşamını yitiren Güleşoğlu, bir süre önce rahatsızlanarak Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ali Güleşoğlu, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hacı Mustafa Akbak Huzurevi Müdürü Adem Taş, yaptığı açıklamada, Güleşoğlu'nun huzurevindeki ilgi ve alakadan duyduğu memnuniyetten dolayı Ilgaz'da bulunan dairesini huzurevine bağışladığını söyledi.

Hayatını kaybeden Ali Güleşoğlu'nun çocuğunun bulunmadığını belirten Taş, "Ali amcanın vasiyetini yerine getirmek üzere gerekli işlemleri başlattık. Ancak şu an için herhangi bir gelişme yok. Bakanlığımız onay verirse devir işlemlerini yapacağız." ifadelerini kullandı.