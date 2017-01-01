27 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KARABÜK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Dağlık alanda ailenin kaza yaptığı iddiası

27 Nisan 2017 Perşembe, 17:24
Dağlık alanda ailenin kaza yaptığı iddiası

KARABÜK (AA) - Karabük'te, dağda amatör telsizle kaza olduğu ihbarını alan AFAD, UMKE, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri arama çalışması başlattı.

Alınan bilgiye göre, amatör telsizle Eflani ilçesinde bir kişiyle bağlantı kurarak isminin Ramazan Çelik olduğunu, yanında eşi ve bir çocuğuyla birlikte Başköy Baklabostan mevkisinde aracıyla uçuruma yuvarlandığını ihbar etti.

Telsizden yardım çağrısını alan kişi, Jandarma, AFAD, UMKE, Orman İşletme, 112 Acil Servis ve Off Road Kulübü ekiplerine haber verdi.

Ekipler tarafından başlatılan arama çalışmaları sonuç vermeyince, Eskişehir'den bir askeri helikopter ve insansız hava aracı da arama çalışmalarına katıldı.

Karabük AFAD Müdür Yardımcısı Ümit Çanka, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ramazan Çelik isminde bir kişinin amatör telsizle anons geçtiğini ve kaza yaptığını bildirdiğini ifade etti.

Çanka, açıklamasında şunları kaydetti:

"Kaza yapanların 3 kişi olduğu söylendi. Bu çağrıyı Eflani ilçesinde telsizi olan bir kişi duyuyor ve jandarmaya haber veriyor. Jandarmadan aldığımız ihbarla arama başlattık. Aramalara jandarma başta olmak üzere AFAD, UMKE, 112, Orman İşletme Müdürlüğü ve KARDOFF ekipleri katılıyor. Yaklaşık 60-70 kişiyle arama çalışması sürüyor. Karadan yapılan arama çalışmalarından sonuç alınamaması üzerine Eskişehir'den bir helikopter ilimize geldi. Havada arama çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalar halen devam ediyor. Şahsın tarif ettiği bölgede tüm alan ve güzergahlar tek tek arandı, gezildi. Ama alan genişletiliyor sürekli."

İLGİLİ HABERLER
Kardemir Karabükspor, Gaziantepspor maçına hazır
YEREL

KARDEMİR KARABÜKSPOR, GAZİANTEPSPOR MAÇINA HAZIR
Belediye bozuk yollarda asfalt çalışmasını sürdürüyor
YEREL

BELEDİYE BOZUK YOLLARDA ASFALT ÇALIŞMASINI SÜRDÜRÜYOR
Kamu Hastaneleri Birliğinden Başkan Vergili'ye ziyaret
YEREL

KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİNDEN BAŞKAN VERGİLİ'YE ZİYARET
Kardemir Karabükspor deplasman talihsizliğini kırmak istiyor
YEREL

KARDEMİR KARABÜKSPOR DEPLASMAN TALİHSİZLİĞİNİ KIRMAK İSTİYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Türk vatandaşları Rusya'nın uzak doğusuna vizesiz girebilecek
TURİZM

SÜRPRİZ GELİŞME! BİR BÖLGEYLE DAHA VİZELER KALKTI

 1
  • 2 Babasına hiç çekmemiş! Ünlü oyuncunun oğlu...
  • 3 11 ülkeye sattı, yenilerini yaptı!
  • 4 Ünlü şarkıcının klasik arabası