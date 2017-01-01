Dağlık alanda ailenin kaza yaptığı iddiası

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KARABÜK (AA) - Karabük'te, dağda amatör telsizle kaza olduğu ihbarını alan AFAD, UMKE, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri arama çalışması başlattı.

Alınan bilgiye göre, amatör telsizle Eflani ilçesinde bir kişiyle bağlantı kurarak isminin Ramazan Çelik olduğunu, yanında eşi ve bir çocuğuyla birlikte Başköy Baklabostan mevkisinde aracıyla uçuruma yuvarlandığını ihbar etti.

Telsizden yardım çağrısını alan kişi, Jandarma, AFAD, UMKE, Orman İşletme, 112 Acil Servis ve Off Road Kulübü ekiplerine haber verdi.

Ekipler tarafından başlatılan arama çalışmaları sonuç vermeyince, Eskişehir'den bir askeri helikopter ve insansız hava aracı da arama çalışmalarına katıldı.

Karabük AFAD Müdür Yardımcısı Ümit Çanka, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ramazan Çelik isminde bir kişinin amatör telsizle anons geçtiğini ve kaza yaptığını bildirdiğini ifade etti.

Çanka, açıklamasında şunları kaydetti:

"Kaza yapanların 3 kişi olduğu söylendi. Bu çağrıyı Eflani ilçesinde telsizi olan bir kişi duyuyor ve jandarmaya haber veriyor. Jandarmadan aldığımız ihbarla arama başlattık. Aramalara jandarma başta olmak üzere AFAD, UMKE, 112, Orman İşletme Müdürlüğü ve KARDOFF ekipleri katılıyor. Yaklaşık 60-70 kişiyle arama çalışması sürüyor. Karadan yapılan arama çalışmalarından sonuç alınamaması üzerine Eskişehir'den bir helikopter ilimize geldi. Havada arama çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalar halen devam ediyor. Şahsın tarif ettiği bölgede tüm alan ve güzergahlar tek tek arandı, gezildi. Ama alan genişletiliyor sürekli."