Şili'nin Ankara Büyükelçisi Silva Mersin'de:

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MERSİN (AA) - Şili'nin Ankara Büyükelçisi Jose Manuel Silva, "Şili, Peru, Meksika, Kolombiya olmak üzere 4 ülke, Mersin Serbest Bölgesi’nde bir depo alıp buradaki ticaretlerini geliştirmek istiyor. 4 ülkenin bu depoda ürünleri olacak ve Türkiye’ye bu ürünler sunulacak" açıklamasını yaptı.

Silva temaslarda bulunmak için geldiği Mersin'de Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Silva ziyarette yaptığı konuşmada, kente geliş amaçlarının Şili ve Mersin arasındaki ticareti geliştirmek olduğunu kaydederek, “Küçük ülkeyiz ama büyük düşünürüz. Şili, Peru, Meksika, Kolombiya olmak üzere 4 ülke, Mersin Serbest Bölgesi’nde bir depo alıp buradaki ticaretlerini geliştirmek istiyor. 4 ülkenin bu depoda ürünleri olacak ve Türkiye’ye bu ürünler sunulacak." ifadesini kullandı.

Kısa bir süre gezmelerine rağmen Türkiye'de yatırım yapılabilecek çok yer gördüklerini belirten Silva, şunları kaydetti:

"Sadece Türkiye'ye değil, Türkiye’nin doğusundaki ülkelerde de yatırım yapmayı planlıyoruz. Doğudaki ülkeler hakkında pek bir şey bilmiyoruz. Siz yıllardır onlarla ilişki halinde olduğunuz için bize yardımcı olabileceğinizi düşündük. Kısa süredir Türkiye’de olmama rağmen yatırım yapılabilecek çok yer gördüm. Kilometre bazında uzak olabiliriz ama düşünme anlamında düşündüğümüzden daha da yakınız. Burada yaptığınız otobanları, köprüleri gördüm. Şili’de de bunları yapabiliriz. Sizin önerilerinizi almak istiyoruz. Kendi insanlarımızı buraya getirerek, nasıl iş yapılacağını göstermek istiyoruz. Ticaret demek bir figür değil aynı zamanda konuşmak, tanışmak ve birbirinizi anlamaktır."

Kocamaz ise Mersin Uluslararası Limanı'nın büyük bir potansiyele sahip olduğunu işaret ederek şunları kaydetti:

"Limanımız Türkiye’nin kapasite olarak en büyük limanı. Halen de genişletme ve ilave liman düşünceleri var. Bunun yanında lojistik imkanlarımız her geçen gün artıyor. Yeni organize sanayi bölgeleri ile ilgili çalışmalarımız var. Özellikle Silifke bölgesinde mermer yataklarımız çok güçlü ve dünyanın dört bir tarafına şu anda mermer gönderiliyor. Ayrıca Silifke’deki çimento fabrikasından Venezuela’ya çimento götürülüyor. Uzak görünse de demek ki ihtiyaç var ve ihraç yapılabiliyor. Bu karşılıklı ilişkiler ancak birbirini tanıdıkça gelişir ve iş sahaları da ortaya çıkar. Kim kimden neler alabilir daha iyi tespit edilir."

Türkiye’deki iş adamlarının bu tür ticari ilişkilere açık olduklarını ifade eden Kocamaz, müteahhitlik ve inşaat konusunda Türkiye’de marka olmuş ve ABD'de inşaatlar yapan firmalar bulunduğunu dile getirdi.

Kocamaz, misafirine çini işlemeli mozaik tablo hediye ederken Silva da Kocamaz’a Türkiye-Şili dostluğu plaketi takdim etti.

