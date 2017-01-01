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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davası

27 Nisan 2017 Perşembe, 17:28

MUĞLA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davanın ikinci duruşmasında mahkeme heyeti, suikast girişimini yöneten sanıklardan eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerini öğrenmek amacıyla telefonla görüştüğü Akıncı Üssü'ndeki "Yarbay Hüseyin"in kim olduğunu tespit edebilmek amacıyla tutuklu yargılanan eski yarbaylar Hüseyin Tanju Taşkıran ve Hüseyin Polatcı'yı tanık olarak dinledi.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda görülen, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi ve 2 polisin şehit edilmesiyle ilgili 3'ü firari, 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşmasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otelin güvenlik görevlisi Sefa Toskar'ın ardından SEGBİS ile Sincan F Tipi Cezaevine bağlanıldı.

Tanık olarak dinlenen tutuklu sanık Hüseyin Taşkıran, 15 Temmuz öncesinde Ankara Akıncı'da bulunan 4. Ana Jet Üs Komutanlığında İkmal Tabur Komutanı olarak görev yaptığını söyledi.

Darbe girişimi gecesi boyunca Etimesgut'taki hava lojmanlarında bulunan evinden hiç ayrılmadığını iddia eden Taşkıran, Akıncı Üssü'ne de hiç gitmediğini savundu. Sönmezateş'in ismini sadece medyadan duyduğunu ileri süren Taşkıran, 15 Temmuz gecesi kendisiyle hiçbir telefon görüşmesi yapmadığını iddia etti.

Taşkıran, "15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı'nın nerede olduğunu bilmiyordum, kimseyle bu konuda bir konuşma yapmadım." dedi.

Sönmezateş de olay gecesi telefonda görüştüğü kişinin Taşkıran olmadığını ve sesinin ifadelerinde geçen "Yarbay Hüseyin"e benzemediğini öne sürdü.

- Akıncı'ya neden gittiğini açıklamadı

Mahkeme heyeti daha sonra aynı cezaevinde tutuklu bulunan Hüseyin Polatcı'yı dinledi.

Polatcı, 15 Temmuz öncesi Ankara Jandarma Bölge Komutanlığında görev yaptığını ve darbe girişimi günü saat 18.00'den ertesi gün 09.00'a kadar birliğinden ayrılmadığını savundu.

"Kurmay Başkanlığına vekalet edeceğim için yarım kalan işlerimi yapmak amacıyla 15 Temmuz akşamı mesaide kaldım daha sonra olaylar başlayınca birliğimden ayrılamadım." diyen Polatcı, o gece Akıncı Üssüne de gitmediğini iddia etti.

Sönmezateş'i tanımadığını ve darbe girişimi gecesi kendisiyle bir telefon görüşmesi yapmadığını öne süren Polatcı, "O gece Sayın Cumhurbaşkanı'nın nerede olduğunu bilmiyordum. Aynı gece telefonla bu konuda tanıdığım veya tanımadığım bir kişiyle herhangi bir telefon görüşmesi yapmadım." savunmasını yaptı.

Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ'un, darbe girişimi gecesi Akıncı Üssü'ndeki 143. Filo'nun istihbarat koridorunda bulunduğuna dair güvenlik kamerası kaydının bulunduğunu hatırlatması üzerine Polatcı, görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu ancak kayıtların önceki bir tarihe ait olduğunu ileri sürdü. Akıncı Üssü'ne 15 Temmuz günü gittiğini kabul eden Polatcı, ancak saat 16.00 sıralarında üsten ayrıldığını iddia etti.

Polatcı, "Gündüz Akıncı Üssü'ne neden gitmiştiniz?" sorusuna ise Ankara'da hakkında hazırlanan iddianamenin kapsamına girdiği için cevap vermek istemediğini belirtti.

Sanıklar arasında bulunan ve Sönmezateş'in görüştüğü "Yarbay Hüseyin" olduğu suçlamasıyla yargılanan eski Yarbay Hüseyin Yılmaz'ın avukatının sorusu üzerine Polatcı, askeri telefona cevap verirken kendisini "Yarbay Hüseyin Polatcı" diye tanıttığını kaydetti.

Telefonda görüştüğü kişinin Polatcı olmadığını ileri süren Sönmezateş ise "O gece Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları hangi odada elleri arkadan bağlı çay içiyorlarsa o odadaki Hüseyin Yarbay ile görüştüm. Ayrıca 'Hüseyin', görüştüğüm kişinin kod ismi de olabilir. Ben kiminle konuştuğumu ve nereden emir aldığımı çok iyi biliyorum." iddiasında bulundu.

Duruşmaya diğer tanıkların dinlenmesiyle devam edildi.

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