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YEREL HABERLER  / KARS HABERLERİ
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İşgalci Rus subayının çürümemiş cesedinin bulunması

27 Nisan 2017 Perşembe, 17:31

KARS (AA) - Ardahan'da inşaat alanındaki kazıda bulunan, 1877-78 Rus işgali döneminde yaşamını yitirdiği düşünülen Rus subayın cesedi ile üzerindeki üniformasının tabutunun tamamen kapalı olması yüzünden çürümemiş olabileceği belirtildi.

Alınan bilgiye göre, Ardahan'ın Karagöl Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında dün vatandaşlarca yapılan kazıda, toprak altındaki tek bir oda şeklinde düzenlenmiş bir mezarda bulunan ve Rus subaya ait olduğu değerlendirilen ceset, tabutuyla Kars Müzesinin deposunda muhafaza altında tutuluyor.

Ardahan ile Kars'ın 1877-78 yıllarında Ruslar tarafından işgal edilmesinin ardından Rus Ordusu'nda görevli iken hayatını kaybettiği düşünülen subayın cesedinin büyük bölümü, ayağındaki botlar ve üzerindeki üniforma ile tabutunun çürümeme nedeni de araştırılıyor.

Müze yetkilileri, Rus subayın cesedinin büyük bölümü ve elbiselerinin, tabutun hava almayacak şekilde tamamen kapalı olması, botların orijinal deriden yapılması, tabutunun da yine çevresi taştan inşa edilen ve toprak altında bulunduğu için hava teması bulunmayan ortamda yer alması dolayısıyla bugüne kadar çürümeden gelmiş olabileceğini belirtti.

Hava temasının yaşanmamasının çürümeyi geciktirdiğine işaret eden yetkililer, saç ve sakallarının da bozulmadığı gözlenen Rus subayının cesedinin incelenmesi için Ankara'dan Kars'a bir heyetin geleceği öğrenildi.

Heyetin Kars'ta ceset üzerinde, Ardahan'da da mezar ve çevresinde araştırma yapacağı kaydedildi.

En az bir asır önce vefat ettiği sanılan Rus subayın cesedinin ve tabutunun uzun yıllar daha muhafaza edilmesi için ilaçlanacağı da ifade edildi.

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