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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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AEDAŞ'tan bakım ve yenileme çalışmaları

27 Nisan 2017 Perşembe, 17:42

ANTALYA (AA) - Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ'nin (AEDAŞ), hizmet bölgesinde sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlayabilmek amacıyla son bir ayda elektrik şebekelerinde yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

AEDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya, Isparta ve Burdur'da 1 milyon 700 bin aboneye hizmet veren şirket, kesintisiz enerji için bakım ve onarım çalışmalarına hız verdi. Yaz aylarının yaklaşmasıyla turizmde yaşanan hareketlilik ve sıcaklıklardaki artışa karşı da bölgede gerekli önlemler alındı.

AEDAŞ, son bir aylık periyotta 228 kilometrelik elektrik hattının bakımını yaparken, 138 trafoyu da elden geçirdi. AEDAŞ, bu dönemde 13 bin 156 aydınlatma armatürünü de bakıma aldı.

- Antalya'da 179 kilometrelik hattın bakımı yapıldı

AEDAŞ tarafından son bir ayda, Antalya'ya bağlı Demre, Elmalı, Finike, Kalkan, Kaş, Kemer, Korkuteli, Kumluca, Akseki, İbradı, Alanya, Gazipaşa, Gündoğmuş, Manavgat, Serik, Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde 9 bin 778 aydınlatma armatürünün bakımı gerçekleştirildi. Bölgede 179 kilometrelik hattın bakımı yapıldı. Toplam 108 elektrik trafosunun elden geçirildiği kentte 40 bina tipi trafo merkezi ve 19 dağıtım merkezinin de bakımı gerçekleştirildi.

Isparta'nın Aksu, Atabey, Eğirdir, Gelendost, Gönen, Keçiborlu, Merkez, Senirkent, Sütçüler, Şarkikarağaç, Uluborlu, Yalvaç ve Yenişarbademli ilçelerinde bin 412 armatürün bakımı, 31,5 kilometrelik hattın da bakımını yapıldı. Kentte 38 pano ile 15 trafo elden geçirilirken, bir dağıtım merkezi ve 11 bina tipi trafo merkezinin bakımı tamamlandı.

Burdur'a bağlı Ağlasun, Altınyayla, Bucak, Burdur, Çavdır, Çeltikçi, Gölhisar, Karamanlı, Kemer, Tefenni ve Yeşilova ilçelerinde ise bin 966 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren AEDAŞ ekipleri, kentteki 17,4 kilometrelik hattı da elden geçirdi. Bu ilçelerde 15 trafo ve 4 bina tipi trafo merkezinin bakımı yapıldı.

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