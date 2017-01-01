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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Akdeniz Belediyesinden eğitime destek

27 Nisan 2017 Perşembe, 17:52

MERSİN (AA) - Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Hamdi Bilge Aktaş'ın göreve gelmesiyle hizmetlerini arttıran Mersin'in Akdeniz Belediyesi, belediyeye ait bir binayı anaokulu olarak düzenleyecek.

Aktaş, yazılı açıklamasında, Şevket Sümer Mahallesi'nde bulunan belediyeye ait bir binanın anaokulu olarak düzenleyerek mahallenin hizmetine sunulacağını belirtti.

Planlamaların yapıldığını aktaran Aktaş, "İlçe Milli Eğitim Müdürümüzle planladık, Ahmet Mete Işıkara İlkokulundaki anaokulu sınıfını da yeni açacağımız anaokulu binasına taşıyacağız. Çocuklarımıza daha kaliteli bir eğitim alma imkanına kavuşturmayı hedef edindik." dedi.

Aktaş, tahrip edilen parklardaki oyun grupları, spor aletleri ve bankların da yenileneceğini belirterek uygun bulunması halinde mahalleye yeni bir park da kazandırabileceklerini kaydetti.

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