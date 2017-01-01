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"Edirne'den Balkanlar'a ve Avrupa'ya bir bakış" konferansı

27 Nisan 2017 Perşembe, 18:12
"Edirne'den Balkanlar'a ve Avrupa'ya bir bakış" konferansı

EDİRNE (AA) - Dışişleri Bakanlığı Balkanlar İkili Siyasi İşler ve Balkanlar Genel Müdürü Mustafa Babür Hızlan, " Önümüzdeki dönemde Bulgar siyasetindeki ırkçı, Türkiye ve Türk düşmanlığı eğilimler artarsa bu ikili ilişkilere daha farklı yansıyacaktır." dedi.

Hızlan, Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi'ndeki Fehmi Yıldız Konferans Salonu'nda düzenlenen "Edirne'den Balkanlar'a ve Avrupa'ya bir bakış" adlı konferansta yaptığı konuşmada, oturmamış uluslararası bir sistemin içerisinden geçildiğini söyledi.

ABD'nin öncelikleri nedeniyle yıllar önce Balkanlar'dan çekilerek önderliği Avrupa Birliği'ne (AB) bıraktığını anlatan Hızlan, AB'nin önderliği yürütemediğinin altını çizdi.

Balkanlar'da baş gösteren boşlukları Rusya'nın doldurmaya yönelik çabalarının olduğuna dikkati çeken Hızlan, "Yeniden kaslarını göstermeye başlayan Rusya Federasyonu, bulduğu bütün çatlaklardan bölgeye sızmaya çalışıyor. Bölgede de onunla iş birliği yapmaya hazır olan devletler olmasa da siyasiler var." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Murat Yörük de dünya dengelerini anlatan bilgi verdi.

Değişen dünya siyasi sisteminin gelecek yıllardaki yansımasıyla ilgili öngörülerini paylaşan Yörük, "Önümüzdeki 10-15 yıl içinde dünya daha da bütünleşmiş olacak. Buna karşılık oyuncuların çoğalması sonucu dünya daha da bölünmüş bir hal arz edecek. Önümüzdeki dönemde salt, kaba askeri ve ekonomik güç etki unsuru olarak göreceli olacak. Buna karşılık cazibe merkezi olmak, küreselleşmeyi iyi yönetebilme kabiliyetleri öne çıkacak." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Süleyman Gökçe ve Türkiye'nin Bükreş Büyülelçisi Koray Ertaş ise görev yaptıkları ülkelerdeki demografik, ekonomik ve siyasi yapıyı anlattı.

Sorular bölümünde bir öğrencinin "Bulgaristan'da yaşayan Türklerin ne kadar güvenli olduğu" yönündeki soruyu yanıtlayan Büyükelçi Hızlan, Bulgaristan'da yabancı düşmanlığının artmanın ötesine geçmeye başladığını belirtti.

Bulgaristan siyasetinde güçlü çıkan sesin eğiliminin "Türk düşmanlığı" olduğu için çok iyimser bir havanın bulunmadığını aktaran Hızlan, "Siyasi düzeyde yapılabilecek olanların azamisini yapıyoruz. Bulgar diplomatlarına uyarılarımızı çok uzun zamandır yapıyoruz ama bunlar şimdiye kadar istediğimiz karşılığı bulmadı giderek de kötüleşiyor. Önümüzdeki dönemde Bulgar siyasetindeki ırkçı, Türkiye ve Türk düşmanlığı eğilimler artarsa bu ikili ilişkilere daha farklı yansıyacaktır." diye konuştu.

Sofya Büyükelçisi Gökçe de, Bulgaristan'daki soydaşların haklarına ve hukuklarına sahip çıkması gerektiğine vurgu yaptı.




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