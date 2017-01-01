Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 27,00 ila 46,30 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|29,00
|46,30
|38,08
|ESKS
|Et Büyükbaş
|KG
|27,00
|27,00
|27,00
|HMS
|Et Büyükbaş
|KG
|31,80
|31,80
|31,80
|HTS
|Yumurta
|KG
|0,24
|0,33
|0,32
|HTS
|Kaşar Peynir
|KG
|13,80
|15,00
|13,99
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|7,07
|11,45
|10,75
|HTS
|Tere Yağ
|KG
|18,50
|18,50
|18,50
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahcil Satış
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış