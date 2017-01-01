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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Erzurum Ticaret Borsası

27 Nisan 2017 Perşembe, 18:14

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 27,00 ila 46,30 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG29,0046,3038,08ESKS
Et BüyükbaşKG27,0027,0027,00HMS
Et BüyükbaşKG31,8031,80 31,80 HTS
YumurtaKG0,240,330,32HTS
Kaşar PeynirKG13,8015,0013,99HTS
Yağlı PeynirKG7,0711,4510,75HTS
Tere YağKG18,5018,50
18,50 HTS

HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahcil Satış

ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

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