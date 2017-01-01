"Yatırım Teşvik Sistemi ve Gaziantep" toplantısı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, kentte geçen yıl 165'i yerli, 10'u yabancı sermaye olmak üzere toplam 175 yatırım teşvik belgesi kullanıldığını bildirdi.

Hıdıroğlu, GTO'da düzenlenen "Yatırım Teşvik Sistemi ve Gaziantep" toplantısında, teşviklerin doğru kullanımıyla üretimi ve katma değer artışının sağlanabileceğini belirtti.

Her zaman kendi öz gücüyle ayakta duran ve bu şekilde üstün bir performans sağlayan Gaziantep'in, bölgesel teşvik sistemi içinde 3'üncü bölgede yer aldığını dile getiren Beyhan Hıdıroğlu, "Gaziantep verilen teşviklerin kademeli olarak arttığı 4, 5 ve 6'ncı bölge illeri arasında kalmış. 2016 yılında 165 yerli, 10 yabancı sermaye olmak üzere Gaziantep, toplam 175 yatırım teşviki belgesi kullanmıştır. Gaziantep, 3'üncü bölgenin de lideri konumundadır." diye konuştu.

- Ekonominin ağırlık merkezi değişiyor

PwC Türkiye Vergi Hizmetleri Lideri Zeki Gündüz ise dünya ekonomisinin 2035 ve 2050 yıllarında nereye gideceği ve ülkelerin bu çerçevede nasıl konumlanacaklarıyla ilgili rapor hazırladıklarını, hızla yer değiştiren dünya ekonomisinin ağırlık merkezinin Batı'dan Doğu'ya kaydığını söyledi.

Bu kapsamda Türkiye'nin yerinin giderek daha fazla önem kazandığına işaret eden Gündüz, şu an gelişmiş 7 ülkenin dünya ekonomisindeki gayrisafi hasılanın yüzde 31'ini ürettiğini, 2050'ye gelindiğinde bunun yüzde 22'ye gerileyeceğini, buna karşılık Türkiye'nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan 7 önemli ülke ekonomisinin üretiminin ise yüzde 37'den yüzde 48'e çıkacağını dile getirdi.

Dünyadaki bütün gelişmeler göz önüne alındığında Türkiye ekonomisinin önünün açık olduğuna değinen Zeki Gündüz, "Çok büyük umut vadediyor. Buna inanmak, güvenmek ve ona göre hareket etmek gerekiyor." dedi.

Daha sonra şirketin Türkiye Dolaylı Vergiler Kıdemli Müdürü Durul Kayılı ve Mevzuat Eğitim ve Araştırma Başkanı Recep Bıyık da yatırım teşvikleri hakkında bilgi verdi.