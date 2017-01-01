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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci:

27 Nisan 2017 Perşembe, 18:32

MALATYA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinin (AKPM) kararıyla ilgili, "Avrupa Birliği bir karar alacaksa terörden yana değil demokrasiden, milli iradeden insan haklarından yana karar alması lazım. Bu millet 15 Temmuz'da demokrasiyi, milli iradeyi, hak ve özgürlükleri kurtardı." dedi.

Tüfenkci, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Milli Türk Talebe Birliği Malatya Şubesi tarafından Halk Eğitim Kültür Merkezinde düzenlenen "Kut'ül Amare Zaferi" anma etkinliğinde yaptığı konuşmada, tarihin bütün sayfalarında şan ve şeref yazıldığını söyledi.

Türk milleti olarak tarihte utanılacak hiçbir duruma imza atılmadığını ifade eden Tüfenkci, tüm zorluklara rağmen her zaman zafer kazanıldığını belirtti.

Kut'ül Amare Zaferi'nin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kitaplara alınmasının çok önemli olduğunu ifade eden Tüfenkci, şunları söyledi:

"100 yıl önce Ortadoğu coğrafyasında nasıl oyunlar planlanıyorsa, oynanıyorsa inanın bugün de aynı oyunların bir başka versiyonu oynanmaya çalışılıyor. O gün İslam coğrafyası nasıl parçalanmaya, kabilelere bölünerek küçük devletler haline getirildiyse bugün de o devletler daha da parçalanarak o ülkenin zenginliklerinin emperyalistler tarafından nasıl peşkeş çekildiğini, alındığını görüyoruz."

Gençlere güvendiklerini ve bunu 16 Nisan'da gösterdiklerini kaydeden Tüfenkci, ülkenin her kademesinde var olmaları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde gençlerin önünü açmak için çalıştıklarını söyledi.

FETÖ'nün hain darbe girişiminde gençlerin gösterdiği kahramanlığın herkes tarafından bilindiğini ifade eden Tüfenkci, "Gençlerimizin, geleceğimizin teminatı olduğu bilincinde hareket ederek, tarih bilinci içerisinde, tarih sayfamızdaki her zaferin ne anlama geldiğini bilen gençlerle yol yürümek, önünüzü açmak bizim en büyük görevlerimizden birisi." diye konuştu.

- AKPM kararı

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinin (AKPM) aldığı kararı hatırlatan Tüfenkci, Türkiye'ye bir şeyler söyleyenlerin kendilerine dönüp bakması gerektiğini vurguladı.

Ülkelerin, Avrupa Birliği değerlerine sahip çıkarken terörü dışlaması gerektiğininin altını çizen Tüfenkci, şöyle devam etti:

"Avrupa Birliği bir karar alacaksa terörden yana değil demokrasiden, milli iradeden, insan haklarından yana karar alması lazım. Bu millet 15 Temmuz'da demokrasiyi, milli iradeyi, hak ve özgürlükleri kurtardı. Eğer hainler o darbede başarılı olsaydı ne hukuk ne anayasa ne seçilmiş irade ne de başka demokratik unsur kalırdı. Adı üstünde silah kullanarak bu insanların iradesini gasp etmeye çalışıyorlardı. Eğer bunu görmüyorlarsa burada mutlak ve mutlak bir kasıt, yanlı ve siyasi bir kasıt vardır."

- "Kut'ül Amare Zaferi" ders kitaplarına girecek

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem de Kut'ül Amare'nin unutulacak bir zafer olmadığını ancak eski Türkiye anlayışının bunu uzun yıllar hatırlatmak istemediğini söyledi.

Zaferin sistemli bir şekilde unutturulmaya çalışıldığını sadece Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığının sitesinde küçük bir mesaj olarak geçtiğini anlatan Erdem, şöyle konuştu:

"Şu anda 53 kitap yeniden programlanmaya alındı, Sayın Bakanımıza sunulacak. Arkasından yeni kitaplar yazılacak. Her seviyede bu zaferi yeni kitaplarımızda inşallah göreceksiniz. Geçmişte olduğu gibi bugün de bu asil milletin mesele bağımsızlığı ise kahramanlık destanı yazacağını biliyoruz."

Etkinliğe Malatya Valisi Mustafa Toprak, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, eğitimciler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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