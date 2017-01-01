AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz:

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BİNGÖL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlarının partili olmasının önündeki engellerin kaldırılmasına ilişkin, "Resmileşir resmileşmez Cumhurbaşkanımız yuvasına dönecek. Tekrar üye olacak, ardından genel başkanımız olacak. Şimdiden hayırlı, mübarek olsun." dedi.

Yılmaz, 16 Nisan referandumunda yüzde 73 oranında "Evet" oyu veren vatandaşlara teşekkür etmek amacıyla merkez Ilıcalar beldesi ile Karlıova ve Solhan ilçelerini ziyaret etti.

Solhan'da vatandaşlara hitap eden Yılmaz, ilçede bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki gündür Bingöl'de teşekkür ziyaretleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yılmaz, Solhan'ın yüzde 87,5 gibi bir oranla "Evet" diyerek Bingöl'ün şampiyonu olduğunu belirterek, "Solhan'ın şampiyonluğunu tebrik ediyorum. Hepimizin başını dik, alnımızı ak etti." diye konuştu.

-"Cumhurbaşkanımız yuvasına dönecek"

Türkiye'de 25 milyondan fazla kişinin "Evet" diyerek cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini onayladığına işaret Yılmaz, yeni bir dönemin başladığını ve bu değişikliğin bir kısmının hemen yürürlüğe gireceğini hatırlattı.

Yılmaz, HSYK’nın yapısı, askeri ve sivil yargının birleşmesi ile Cumhurbaşkanının önündeki parti yasağının kaldırılacağını ifade ederek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bundan sonra artık Türkiye'nin önü açıldı. Bir kısım maddeler hemen, gerisi zaman içinde yürürlüğe girecek. 2019'da yeni sistem bütün unsurlarıyla devreye girecek. Ama hemen yürürlüğe girecek maddeler de var. Onlar arasında cumhurbaşkanlarının önlerindeki partili olma yasağının kaldırılması var. Resmileşir resmileşmez inşallah Cumhurbaşkanımız yuvasına dönecek. Tekrar üye olacak, ardından genel başkanımız olacak. Şimdiden hayırlı, mübarek olsun."

Yeni bir heyecanla Türkiye'yi 2023 hedeflerine taşıyacaklarını aktaran Yılmaz, demokrasiyi geliştireceklerini, ekonomiyi büyüteceklerini, dış dünyada daha güçlü bir ülke haline geleceklerini, içeride de birlik, beraberlik ile huzurun daha da pekişeceğini kaydetti.

Yılmaz, 16 Nisan'da vatandaşların sandığa giderek özgür iradeleriyle oylarını kullandığını ve bununla Türkiye'de demokrasinin olgunluğunu dünyaya gösterdiğini anlatarak, şöyle dedi:

"Ana muhalefet partimiz hala mahkeme salonlarında dolaşıyor. Onlar dolaşmaya devam etsin. Mahkeme kararlarıyla milli iradeyi belirleyemezsiniz. Milli iradenin üzerinde mahkeme kararı olmaz. Milli irade son sözü söyler. Çünkü mahkemeler de millet adına karar verirler. Doğrudan millet kararını verdi, bunun üzerine artık mahkemelerin söyleyeceği bir söz yoktur. İnşallah çok daha güzel yarınlara yürüyeceğiz."



