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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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"Murat 124" sahipleri Antalya'da buluşacak

27 Nisan 2017 Perşembe, 19:23

ANTALYA (AA) - "Murat 124" marka otomobil tutkunları, Antalya'da düzenlenecek bahar şenliğinde bir araya gelecek.

Kulüp 124 Grubu Başkanı Osman Kölemen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bahar şenliğinin ilkinin Antalya'da geçen yıl gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bahar şenliğini Antalya'nın Kepez Belediyesinin katkılarıyla geleneksel hale getirmeyi planladıklarını belirten Kölemen, şöyle konuştu:

"Kulüp 124 Bahar Şenliği'nin ikincisini 29-30 Nisan'da Dokuma Park'ta yapacağız. 30'u aşkın ilden gelecek 'Murat 124' tutkunlarını buluşturacak etkinliğimize, yaklaşık 100'ü klasik motosiklet 300 aracın getirilmesini bekliyoruz. Geçen yıl 9-10 Nisan'da yerli klasik otomobil etkinlik rekorunu 104 araçla kırıp, bir ilke imza atmıştık. Bu sene de katılımcı grup ve kuruluşların desteğiyle yeni bir rekora imza atmayı planlıyoruz."

Kölemen, programda ayrıca konser, araç denge oyunu gibi çeşitli aktiviteler yapılacağını da kaydetti.

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