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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Eski Vali Yardımcısı Gül'ün FETÖ davası

27 Nisan 2017 Perşembe, 19:45

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu öne sürülen eski Erzurum Vali Yardımcısı Fatih Gül'ün yargılanmasına devam edildi.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Fatih Gül ile avukatı Hasan Güney katıldı.

Gül savunmasında, iddianamede belirtildiği gibi bilgisayarı kullanmadığını belirtti. Görevden uzaklaştırıldıktan sonra odasında arama yapıldığını anlatan Gül, "O anki bilgisayar bana ait değil, valiliğe ait bilgisayardır." dedi.

Gül, hakkında "ByLock" tespitinin yapıldığı tarihte babasının rahatsızlığından dolayı izne ayrıldığını bildirerek, şunları ifade etti:

"Tespitin yapıldığı tarihte 2 haftalık izne ayrılmıştım. İzinde memleketime gittim, evimde değildim. Bu süreçte belirtildiği gibi evimdeki ADSL bağlantısından nasıl programı yüklemiş olabilirim. Kullandığım iddia edilen programın içeriğinin tespit edilmesini talep ediyorum. Herhangi bir mesajlaşma içeriği çıkarsa tek kelime savunma yapmadan kararınızı bekleyeceğim. Hakkımda yakalama kararı olduğunu bildiğim halde isteğimle teslim oldum. Tutuklandıktan 4 gün sonra çocuğum doğdu. 1 saat olsun sevemedim. Tahliyemi talep ediyorum."

Sanık avukatı Güney savunmasında, müvekkili hakkında 3 farklı "ByLock" tespitinin yapıldığını kaydederek, "Bunlardan soruşturma aşamasında olanda ByLock tespiti yokken daha sonra çıkan raporlarda kullandığı yönünde tespit yapılmıştır. Diğer iki raporu hazırlayan polis memurunun ismi ikisinde aynı olmasına rağmen imzaları farklıdır. Bunun araştırılmasını ve müvekkilimin tahliyesini talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin tamamlanması amacıyla duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, eski Erzurum Vali Yardımcısı Fatih Gül'ün yurt dışı çıkış kaydının bulunmadığı ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütün haberleşmede kullandığı şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirtiliyor.

Sanık Gül'ün, iş yerinde yapılan aramalarda dijital materyallerin incelenmesi sonucu Fetullah Gülen'e mektup "deşifre olduk" isimli 54 GB'lık dosyanın bulunduğu ve açılamadığının anlatıldığı iddianamede, aynı incelemede "İşte FETÖ Esed derin bağlantısı" isimli dosyanın olduğu ve açılamadığına işaret ediliyor.

İddianamede, Gül'ün örgütle bağlantılı Zirve Üniversitesinde eğitim kaydının ve eşinin Bank Asya'da kaydının bulunduğu belirtiliyor.

İddianamede, sanık Fatih Gül hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

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