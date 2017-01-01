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Tanpınar'ın ismi Bilgi Evi'nde yaşatılacak

27 Nisan 2017 Perşembe, 19:52
Tanpınar'ın ismi Bilgi Evi'nde yaşatılacak

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Türk edebiyatının seçkin isimlerinden Ahmet Hamdi Tanpınar'ın adını taşıyan "Bilgi Evi" hizmete açıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesince Palandöken ilçesi Kayakyolu Mahallesi'nde yaptırılan Ahmet Hamdi Tanpınar Bilgi Evi törenle hizmete girdi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Bilgi Evi'nin 128 yıldır ülkeye pek çok devlet adamı ve sanatçı yetiştirerek Türkiye'nin kalkınmasına katkıda bulunan Erzurum Lisesi'nin öğretmenlerden ünlü edebiyatçı Ahmet Hamdi Tanpınar'ın ismini taşıdığını hatırlattı.

Bilgi Evi'nde Tanpınar gibi milli ruha yön verecek imanlı gençler ile aydınların yetişeceğine inandığını ifade eden Sekmen, şunları belirtti:

"Yatırımlarla, projelerle şehrin kaynaklarını ve topraktaki cevheri işlemeye devam ediyoruz. Erzurum'un kalkınma ve yatırım senesi olarak ilan edilen 2017’de de söz verdiğimiz projeleri tek tek hayata geçirerek vatandaşlarımızın emrine sunuyoruz. İl genelinde devam eden yatırım seferberliğiyle alt ve üst yapıda, kentsel dönüşümde, kentsel tasarımlarda, tarımda, hayvancılıkta, ulaşımda, çevrede, ekonomide, istihdamda kısacası hayatın her bir anında ülkemizin en kadim şehri olan Anadolu'nun zirve kentini yeniden ihya ve inşa ediyoruz. Erzurum Büyükşehir Belediyesi, şehrin kaynaklarını, keşfedilmemiş özelliklerini ortaya çıkarmaya ve bu topraklardaki cevheri işlemeye devam ediyor."

Sekmen, Bilgi Evi'nin yapımında emeği geçen mesai arkadaşlarına teşekkür ederek, ülkeye ve kente hayırlı olmasını diledi.

Açılışa, il protokolü, belediye çalışanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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