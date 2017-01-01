Gümüşhane'de FETÖ/PDY davası

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'deki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanan ve meslekten ihraç edilen eski öğretmen H.K'nın yargılanmasına başlandı.

Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık H.K, avukatı Akın Demir, tanıklar ile sanık yakınları katıldı.

Duruşmada savunma yapan H.K., üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, silahlı terör örgütüne üye olmadığını savundu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği geziler dışında hiçbir geziye katılmadığını ifade eden H.K., "Gürcistan ziyaretini turistik ve botanik parkı görmek amaçlı yaptım. Bu geziye söz konusu yapıyla ilgisi olmayan kişilerle günü birlik gittim." dedi.

Zaman gazetesine 2000'li yıllarda Kütüb-i Sitte adlı eseri alabilmek amaçlı üye olduğunu ve eseri alınca aboneliğini sonlandırdığını anlatan H.K., öğrencilik yaşamı boyunca söz konusu yapının evlerinde kalmadığını, çocuklarının dahi bu okullarda eğitim görmediğini kaydetti.

H.K, üzerine atılı suçları kabul etmediğini belirterek, serbest bırakılmasını istedi.

Duruşmada tanık sıfatıyla mahkeme heyetine bilgi veren Cafer Bayram ise sanığın öğretmen arkadaşı olduğunu ve kendisini bir iki defa Aktif Eğitim-Sen Gümüşhane Şubesi'nin toplantısında gördüğünü, bunu dışında kendisiyle bir yakınlığının bulunmadığını aktardı.

Tanık ifadelerinin ardından söz alan sanık Avukatı Akın Demir, iddianamenin müvekkilinin üzerine atılı silahlı terör örgütü üyeliği suçunu destekleyecek verilerden yoksun olduğunu savunarak, müvekkilinin beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, duruşmaya verilen kısa aranın ardından sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.