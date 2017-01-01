Manavgat'taki cinayet

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde, birlikte yaşadığı kadını öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 18 Nisan'da Yayla Mahallesi'nde Nuran S'nin (34) kesici aletle öldürülmesi olayı ile ilgili Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışma sonunda şüpheli Hidayet Ö'nün (46) olay yeri yakınında kendisini bıçakla yaralaması nedeniyle yaralı olarak yakalandığı belirtildi.

Boynunda ve vücudunun farklı yerlerindeki yaralanmalardan dolayı Manavgat Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Hidayet Ö'nün ilk sorgusunda Nuran S’yi öldürdüğünü itiraf ettiği belirtildi.

Hastaneden taburcu olan şüpheli Hidayet Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Yayla Mahallesi Işıklar Caddesi'nde bir apartmanın üçüncü katında yaşayan iki çocuk annesi Nuran S'yi (34), bu binanın merdivenlerinde boğazı kanlar içinde hareketsiz gören komşularının haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri Nuran S'nin öldüğünü belirlemişti.

Olayla ilgili araştırma yapan polis ekipleri şüpheli Hidayet Ö'yü olayın yaşandığı yerden yaklaşık 400 metre ileride bir evin bahçesinde boğazından bıçakla yaralanmış halde bulmuştu, şüphelinin intihara kalkıştığı öne sürülmüştü.









