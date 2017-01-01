27 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Şanlıurfa'da hudut karakoluna saldırı

27 Nisan 2017 Perşembe, 20:32

ŞANLIURFA (AA) - Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PYD/PKK/YPG unsurlarının kontrolündeki Rasulayn ilçesinden Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki hudut karakoluna bir havan mermisi atıldığı bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Haseki'ye kentine bağlı Rasulayn ilçesinden terör örgütü mensuplarınca Ceylanpınar ilçesindeki Ateşoğlu Hudut Karakolu'na bir havan mermisiyle saldırı düzenlendi.

Bunun üzerine sınırdaki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) birliklerince bölgedeki terör hedeflerine angajman kuralları çerçevesinde obüs ve tanklarla misliyle karşılık verildi.

Bölgeye çok sayıda askeri araç ve personel sevk edildi.

Bu arada İlçe Emniyet Müdürlüğü, belediye hoparlörden vatandaşların sınır bölgesine yaklaşmaması konusunda anonslar yaptırdı.

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