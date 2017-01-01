27 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kocaeli'deki FETÖ/PDY davaları

27 Nisan 2017 Perşembe, 20:36

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Adalet Komisyonu Başkanı Muhittin Paça, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Kocaeli'deki mahkemelerde 842 dava açıldığını ve bunların 198'inin sonuçlandığını bildirdi.

Kocaeli'de görev yapan polis ve adliye muhabirleriyle bir araya gelen Paça, Kocaeli Adliyesinin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Yargının zamanında, eksiksiz ve şeffaf bir şekilde işlemesi açısından çalışmalarını yürüttüklerini dile getiren Paça, iş yükünün artması sebebiyle, geçen yıl Kocaeli 3. Sulh Ceza Mahkemesi ile Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinin, bu yıl da Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesinin kurulduğunu söyledi.

Paça, şeffaflığı ve kontrol edilebilirliği sağlamak amacıyla hazırladıkları 2016 yılına ilişkin Kocaeli Adli Yargı Adalet Komisyonu Faaliyet Raporunda adliyede yapılan çalışmalara ayrıntılı şekilde yer verdiklerini kaydetti.

FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında açılan davalara ilişkin bilgi veren Paça, "Fetullahçı Terör Örgütü'yle ilgili bugüne kadar Kocaeli'deki mahkemelerde 842 dava açıldı ve bu davaların 198'i de karara bağlandı." diye konuştu.

Paça, bir gazetecinin FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'nda yaşananlarla ilgili hazırlanan iddianamenin ne aşamada olduğunu sorması üzerine, şöyle konuştu:

"Donanma Komutanlığı ile ilgili iddianame henüz tamamlanmadı. Muhtemelen mayıs ayının sonu veya haziran ayının başında iddianame teslim edilecek. Donanma Komutanlığında yaşananlara ilişkin yazımı devam eden dosya kapsamında 250 civarında sanık bulunuyor. Yargılamalar Kandıra'daki cezaevi kampüsünde yapılacak. Sanık sayısı çok fazla olduğu için burada 500 kişilik yeni bir duruşma salonu inşa ediliyor."

- Fetullah Gülen ByLock'tan mesaj göndermiş

FETÖ dosyalarında örgütle ilgili ilginç ifadelerle karşılaştıklarına dikkat çeken Paça, etkin pişmanlıktan yararlanan bir gizli tanığın ifadelerini paylaştı.

Paça, söz konusu gizli tanığın, "17-25 Aralık sürecinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Fetullah Gülen ByLock üzerinden 'Allah bu milletin ordusuna çok büyük bir fetih daha nasip edecek, onu da şanlı Türk ordusunun subayları yapacak.' mesajını gönderdi. Ben o zaman ne demek istediğini anlamamıştım. Örgüt mensupları fuhuştan yakalanan ve sınır dışı edilen kadınların hatlarını kullanıyordu. Yakalanmamak için ByLock programını bu hatlar üzerinden yüklüyorlardı ve bu hatlara 'sekreter telefon hattı' deniyordu." ifadelerini kullandığını belirtti.

İLGİLİ HABERLER
Kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye otobüsle yetiştirdi
YEREL

KALP KRİZİ GEÇİREN YOLCUYU HASTANEYE OTOBÜSLE YETİŞTİRDİ
Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

KOCAELİ MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Başkan Baran, Gün Işığı Derneği'nin genel kurul toplantısına katıldı
YEREL

BAŞKAN BARAN, GÜN IŞIĞI DERNEĞİ'NİN GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILDI
Başiskele'ye yeni saat kulesi
YEREL

BAŞİSKELE'YE YENİ SAAT KULESİ
3. İDEV ve Doğu Marmara Gayrimenkul Fuarı
YEREL

3. İDEV VE DOĞU MARMARA GAYRİMENKUL FUARI

TDBB ve Rusya Şehirler Birliği arasında işbirliği
YEREL

TDBB VE RUSYA ŞEHİRLER BİRLİĞİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ
Kocaeli Büyükşehir'den Mardin'e peyzaj desteği
YEREL

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR'DEN MARDİN'E PEYZAJ DESTEĞİ
İZAYDAŞ, TEMA Vakfı yöneticilerini ve minik öğrencileri ağırladı
YEREL

İZAYDAŞ, TEMA VAKFI YÖNETİCİLERİNİ VE MİNİK ÖĞRENCİLERİ AĞIRLADI
Gebze'de elektronik atıklar kapıdan alınıyor
YEREL

GEBZE'DE ELEKTRONİK ATIKLAR KAPIDAN ALINIYOR
İlimtepe Kültür Merkezi'nde çalışmalar sürüyor
YEREL

İLİMTEPE KÜLTÜR MERKEZİ'NDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Başkan Köşker 2B takibinde
YEREL

BAŞKAN KÖŞKER 2B TAKİBİNDE
Başkan Üzülmez'den engelli ve ihtiyaç sahiplerine destek
YEREL

BAŞKAN ÜZÜLMEZ'DEN ENGELLİ VE İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DESTEK
İzmit'te 178 öğrenciye bisikletleri teslim edildi
YEREL

İZMİT'TE 178 ÖĞRENCİYE BİSİKLETLERİ TESLİM EDİLDİ
Boya sandığıyla geçen 65 yıl
YEREL

BOYA SANDIĞIYLA GEÇEN 65 YIL

Akçakoca Meydanı'ndaki çalışmalar tamamlandı
YEREL

AKÇAKOCA MEYDANI'NDAKİ ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI
Zabıtadan pazar yerine araç bırakmayın uyarısı
YEREL

ZABITADAN PAZAR YERİNE ARAÇ BIRAKMAYIN UYARISI
Kartepeli karateciler, şampiyonadan madalyalarla döndü
YEREL

KARTEPELİ KARATECİLER, ŞAMPİYONADAN MADALYALARLA DÖNDÜ
Kocaeli'de eski emniyet müdürü hakim karşısında
YEREL

KOCAELİ'DE ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ HAKİM KARŞISINDA

Kocaeli'de kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
YEREL

KOCAELİ'DE KAMYONET ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 3 YARALI
FETÖ elebaşı Gülen'in akrabası yargılanıyor
YEREL

FETÖ ELEBAŞI GÜLEN'İN AKRABASI YARGILANIYOR
Başkan Köşker'den tebrik ziyareti
YEREL

BAŞKAN KÖŞKER'DEN TEBRİK ZİYARETİ
Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL

BARİYERLERE ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
Sosyal medyada terör örgütü propagandasına hapis cezası
YEREL

SOSYAL MEDYADA TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASINA HAPİS CEZASI
&quot;Obezite, eklemlerde erken kireçlenmeye neden oluyor&quot;
YEREL

"OBEZİTE, EKLEMLERDE ERKEN KİREÇLENMEYE NEDEN OLUYOR"
EN ÇOK OKUNANLAR
Türk vatandaşları Rusya'nın uzak doğusuna vizesiz girebilecek
TURİZM

SÜRPRİZ GELİŞME! BİR BÖLGEYLE DAHA VİZELER KALKTI

 1
  • 2 Babasına hiç çekmemiş! Ünlü oyuncunun oğlu...
  • 3 11 ülkeye sattı, yenilerini yaptı!
  • 4 Ünlü şarkıcının klasik arabası