Kocaeli'deki FETÖ/PDY davaları

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Adalet Komisyonu Başkanı Muhittin Paça, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Kocaeli'deki mahkemelerde 842 dava açıldığını ve bunların 198'inin sonuçlandığını bildirdi.

Kocaeli'de görev yapan polis ve adliye muhabirleriyle bir araya gelen Paça, Kocaeli Adliyesinin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Yargının zamanında, eksiksiz ve şeffaf bir şekilde işlemesi açısından çalışmalarını yürüttüklerini dile getiren Paça, iş yükünün artması sebebiyle, geçen yıl Kocaeli 3. Sulh Ceza Mahkemesi ile Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinin, bu yıl da Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesinin kurulduğunu söyledi.

Paça, şeffaflığı ve kontrol edilebilirliği sağlamak amacıyla hazırladıkları 2016 yılına ilişkin Kocaeli Adli Yargı Adalet Komisyonu Faaliyet Raporunda adliyede yapılan çalışmalara ayrıntılı şekilde yer verdiklerini kaydetti.

FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında açılan davalara ilişkin bilgi veren Paça, "Fetullahçı Terör Örgütü'yle ilgili bugüne kadar Kocaeli'deki mahkemelerde 842 dava açıldı ve bu davaların 198'i de karara bağlandı." diye konuştu.

Paça, bir gazetecinin FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'nda yaşananlarla ilgili hazırlanan iddianamenin ne aşamada olduğunu sorması üzerine, şöyle konuştu:

"Donanma Komutanlığı ile ilgili iddianame henüz tamamlanmadı. Muhtemelen mayıs ayının sonu veya haziran ayının başında iddianame teslim edilecek. Donanma Komutanlığında yaşananlara ilişkin yazımı devam eden dosya kapsamında 250 civarında sanık bulunuyor. Yargılamalar Kandıra'daki cezaevi kampüsünde yapılacak. Sanık sayısı çok fazla olduğu için burada 500 kişilik yeni bir duruşma salonu inşa ediliyor."

- Fetullah Gülen ByLock'tan mesaj göndermiş

FETÖ dosyalarında örgütle ilgili ilginç ifadelerle karşılaştıklarına dikkat çeken Paça, etkin pişmanlıktan yararlanan bir gizli tanığın ifadelerini paylaştı.

Paça, söz konusu gizli tanığın, "17-25 Aralık sürecinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Fetullah Gülen ByLock üzerinden 'Allah bu milletin ordusuna çok büyük bir fetih daha nasip edecek, onu da şanlı Türk ordusunun subayları yapacak.' mesajını gönderdi. Ben o zaman ne demek istediğini anlamamıştım. Örgüt mensupları fuhuştan yakalanan ve sınır dışı edilen kadınların hatlarını kullanıyordu. Yakalanmamak için ByLock programını bu hatlar üzerinden yüklüyorlardı ve bu hatlara 'sekreter telefon hattı' deniyordu." ifadelerini kullandığını belirtti.