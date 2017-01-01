Kosova ve Bosna Hersek heyetinin Muğla ziyareti

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MUĞLA (AA) - Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesi kapsamında Kosova ve Bosna Hersek'ten Muğla'ya gelen yetkililer Vali Amir Çiçek'i ziyaret etti.

Türk Ocakları Temsilciliğinin davetlisi olarak Muğla'ya gelen Orta Bosna Kantonu Ekonomi ve Tarım Bakanı Sedzad Milanoviç, Bosna Hersek Zenica-Doboj Kantonu Turizm Bakan Yardımcısı Osman Buzz, Kosova Demokratik Türk Partisi Milletvekili ve Meclis Başkanvekili Fikrim Damka, Kosova'nın Prizren Meclis Başkan Yardımcısı Levent Buş ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile Muğla Türk Ocakları Temsilcilerinden oluşan heyet, Vali Amir Çiçek ile bir araya geldi.

Bosna Hersek Ekonomi Bakanı ve beraberindeki heyeti karşılayan Vali Çiçek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Muğla ile Bosna Hersek arasında ekonomik, ticari ve turizm faaliyetleri konusunda belli başlı ilişkiler kurulabileceğini dile getirdi.

Heyetin 5 gün Muğla ve ilçelerinde temaslarda bulunacağını belirten Çiçek, iki ülke arasında kurulacak işbirliğinin iyi sonuçlar vereceğini söyledi. Muğla hakkında Bakan Sedzad Milanovic'e bilgi veren Vali Çiçek, Muğla'nın coğrafi konumu, nüfusu, doğası, iklimi, tarihi ve kültürel güzelliklerinden bahsetti.

Bir şehrin turist çekebilmesi için belli kriterlere ve tanımlanmış destinasyonlara sahip olması gerektiğini belirten Çiçek, "Muğla'da tarih, kültür, kıyı ve deniz, yat, su altı dalış, termal, yayla, sağlık, mağara, akarsu, dağ ve doğa yürüyüşü, yamaç paraşütü, jeep safari, binicilik, kış, tarım, kırsal ve kongre turizmi olmak üzere birçok turizm çeşidini gerçekleştirmek mümkün. İlimizdeki turizm tesisleri ve bu tesislerde sunulan hizmet çok kaliteli." dedi.

Çiçek, Muğla'nın ekonomik özellikleri hakkında da bilgi vererek, ilin ekonomisinin yüzde 60'ını turizmin oluşturduğunu, ayrıca tarım ve mermerciliğin de önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

- "Daha fazla Bosna Hersekli turisti ağırlamak istiyoruz"

Muğla’nın enerji üretimi bakımından Türkiye'nin sayılı illerinden olduğunu belirten Çiçek, Muğla'da, termik, hidroelekrik, güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi santralleri bulunduğunu söyledi.

Vali Çiçek, Bosna Hersek ile Muğla arasındaki turizm ilişkilerini arttırmak istediklerini, Bosna Hersek'ten 2015 yılında 490, 2016 yılında ise 190 turistin geldiğini, 2017 yılında daha fazla Bosna Hersekli turisti Muğla'da ağırlamak istediklerini kaydetti.

Kültür ve turizm konularında fikir alışverişinde bulunmak ve ortak çalışmalar yapmak için Muğla’ya geldiklerini belirten Saray Bosna Ekonomi Bakanı Sedzad Milanovic ise kente hayran kaldıklarını ifade etti.

Muğla'daki misafirperverlikten duyduğu memnuniyeti dile getiren Milanoviç, "Buraya geliş amacımız ikili ilişkilerin arttırılması, Bosna Hersek ve Muğla ile daha sık diyalog kurulması anlamında adımlarının atılmasıdır." diye konuştu.