27 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Organlarıyla üç kişiye umut oldu

27 Nisan 2017 Perşembe, 21:21

AYDIN (AA) - Söke ilçesinde beyin kanaması geçiren ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları, üç hastaya umut oldu.

İlçede bir hafta önce beyin kanaması geçiren Kemal Seyrekçam (43), Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından durumunun ağırlaşması üzerine Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ailesi burada beyin ölümü gerçekleşen Seyrekçam'ın organlarını bağışlama kararı aldı.

Ağaçlı Mahallesi Fatih Camisi'nde kılınan namazın ardından Seyrekçam'ın cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Seyrekçam'ın karaciğer, böbrek ve kalbinin Ankara'da tedavi gören 3 hastaya nakledileceği öğrenildi.

İLGİLİ HABERLER
Çerçioğlu; &quot;Arapapıştı Kanyonu dünyanın 8. harikası olacak&quot;
YEREL

ÇERÇİOĞLU; "ARAPAPIŞTI KANYONU DÜNYANIN 8. HARİKASI OLACAK"
Aydın Valiliğinden basına sansür
YEREL

AYDIN VALİLİĞİNDEN BASINA SANSÜR
Aydın dolaşım sistemi ölümlerinde ilk 3'te yer aldı
YEREL

AYDIN DOLAŞIM SİSTEMİ ÖLÜMLERİNDE İLK 3'TE YER ALDI
Efeler Belediyesi Karagöz ve Hacivat'ı öğrencilerle buluşurdu
YEREL

EFELER BELEDİYESİ KARAGÖZ VE HACİVAT'I ÖĞRENCİLERLE BULUŞURDU
Didim, Türkiye'nin ilk Vegan festivalina hazırlanıyor
YEREL

DİDİM, TÜRKİYE'NİN İLK VEGAN FESTİVALİNA HAZIRLANIYOR
Latmos 8. Kez Kaya Resimleri Şenliğine ev sahipliği yapacak
YEREL

LATMOS 8. KEZ KAYA RESİMLERİ ŞENLİĞİNE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK
Aydın Ticaret Borsası Olıvtech Fuarında yerini aldı
YEREL

AYDIN TİCARET BORSASI OLIVTECH FUARINDA YERİNİ ALDI
Aydın'da 93 polis açığa alındı
YEREL

AYDIN'DA 93 POLİS AÇIĞA ALINDI
Karacasu kan ağlıyor
YEREL

KARACASU KAN AĞLIYOR
Dernekler için beyan süresi 30 Nisan'sa sona eriyor
YEREL

DERNEKLER İÇİN BEYAN SÜRESİ 30 NİSAN'SA SONA ERİYOR
Memurluktan istifa etti, deri işine girdi
YEREL

MEMURLUKTAN İSTİFA ETTİ, DERİ İŞİNE GİRDİ
Başkan Alıcık çocukları eğlenirdi
YEREL

BAŞKAN ALICIK ÇOCUKLARI EĞLENİRDİ
Üç boyutlu sergi gözlere ve gönüllere de hitap etti
YEREL

ÜÇ BOYUTLU SERGİ GÖZLERE VE GÖNÜLLERE DE HİTAP ETTİ
Benzine para yetiştiremeyince at arabasına geri döndüler
YEREL

BENZİNE PARA YETİŞTİREMEYİNCE AT ARABASINA GERİ DÖNDÜLER
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL

AYDIN TİCARET BORSASINDA GÜNLÜK OLUŞAN FİYATLAR
Germencik Belediyesinden 3 Mayıs'ta uluslar arası sempozyum
YEREL

GERMENCİK BELEDİYESİNDEN 3 MAYIS'TA ULUSLAR ARASI SEMPOZYUM
Aydın'da terör örgütü propagandasına tutuklama
YEREL

AYDIN'DA TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASINA TUTUKLAMA
Nazilli'de berberler yeni hizmet binasına taşındı
YEREL

NAZİLLİ'DE BERBERLER YENİ HİZMET BİNASINA TAŞINDI
Şükrü Söylevci'den AGC'ye iade-i ziyaret
YEREL

ŞÜKRÜ SÖYLEVCİ'DEN AGC'YE İADE-İ ZİYARET
Aydın, Educaturk Yükseköğretim Günlerine ev sahipliği yaptı
YEREL

AYDIN, EDUCATURK YÜKSEKÖĞRETİM GÜNLERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPTI
Kuyucak MYO'da zirve söyleşilerinin ilki gerçekleşti
YEREL

KUYUCAK MYO'DA ZİRVE SÖYLEŞİLERİNİN İLKİ GERÇEKLEŞTİ
Kuşadası'nda geri dönüşüm bilinci çalışması
YEREL

KUŞADASI'NDA GERİ DÖNÜŞÜM BİLİNCİ ÇALIŞMASI
AYTO Akademiden 25. Saat semineri
YEREL

AYTO AKADEMİDEN 25. SAAT SEMİNERİ
Gambiya Tarım Bakanı Jallow, Söke'de
YEREL

GAMBİYA TARIM BAKANI JALLOW, SÖKE'DE
EN ÇOK OKUNANLAR
Türk vatandaşları Rusya'nın uzak doğusuna vizesiz girebilecek
TURİZM

SÜRPRİZ GELİŞME! BİR BÖLGEYLE DAHA VİZELER KALKTI

 1
  • 2 Babasına hiç çekmemiş! Ünlü oyuncunun oğlu...
  • 3 11 ülkeye sattı, yenilerini yaptı!
  • 4 Ünlü şarkıcının klasik arabası