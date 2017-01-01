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Afyonkarahisar'daki FETÖ/PDY davaları

27 Nisan 2017 Perşembe, 22:29

AFYONKARAHİSAR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında “silahlı terör örgütüne üye olmak” iddiasıyla dava açılan 6'sı tutuklu 9 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen 9 davaya tutuklu sanıklar Abdurrahman Genç, Ömer Özbulut, Ramazan Ateş, Ömer Dağaşan, Reşit Köken, Bahattin Uğur ile tutuksuz sanıklar Mustafa Güleç, Abdullah Döner, Nurettin Akşen, avukatları ve tanıklar katıldı.

Ayrı ayrı görülen davalarda sanık savunmaları alındı, tanıklar da dinlendi.

Tutuksuz yargılanan ve ticaretle uğraştığını belirten sanık Abdullah Döner, ifadesinde merkeze bağlı Çayırbağ beldesinde “Kaz Festivali” ismi verilen yemekli toplantılara katıldığını ifade etti.

Döner'in davasında tanık olarak dinlenen M.A.U, Abdullah Döner ile birkaç defa "gezek" adı verilen toplantılara katıldığını ve karşılaştıklarını aktardı.

Yemekli toplantılarda da bir araya geldiklerini, yemek parası adı altında kişilerin 20-30-50 lira civarında para bıraktığını aktaran tanık M.A.U, bu toplantılarda bazen Fetullah Gülen videolarının izlendiğini dile getirdi.

Tanık M.A.U. ifadesinde, Çayırbağ’da düzenlenen “Kaz Festivali” adlı yemekli davetlere katılırdık. Biz işadamları olarak Afyon’un gözde kişileriyiz. Bizleri yolunacak kaz gibi gördüler. Malum adımız, şanımız var. 2013 öncesi zekat da veriyorduk.” dedi.

Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, tahliyelerini talep etti.

Herhangi bir kararın çıkmadığı davalar ertelendi.

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