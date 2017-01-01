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YEREL HABERLER  / OSMANİYE HABERLERİ
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Evinin önünde uzun namlulu silahla öldürüldü

27 Nisan 2017 Perşembe, 23:12
Evinin önünde uzun namlulu silahla öldürüldü

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, evinin önünde motosikletli bir kişi tarafından uzun namlulu silahla vurulan şahıs yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Yedi Mart Mahallesi'ndeki evinin önüne gelen Bekir Sert (50), burada motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Uzun namlulu silahla yapılan saldırıda kafasına ve göğsüne isabet eden mermilerle ağır yaralanan Sert, olay yerine gelen ambulansla Özel Yedi Mart Hastanesine kaldırıldı.

Mert, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hastaneye gelen Sert'in yakınları sinir krizi geçirirken, polis, olayı gerçekleştirdiği ileri sürülen ve başında kask bulunan motosikletli şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

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