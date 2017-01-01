28 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davası

28 Nisan 2017 Cuma, 09:31

MUĞLA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin üçü firari, 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince, adliye binasındaki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle Muğla Ticaret ve Sanayi Odasının salonunda görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, geniş güvenlik önlemleri eşliğinde getirildi. Binanın bahçe kısmında araçlardan indirilen sanıklar, jandarmalar tarafından duruşma salonuna alındı. Salonda sanıkların yakınları ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da aralarında olduğu 25 kişi ile Milli Savunma Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün de müdahillik talebi kabul edilen davanın ikinci duruşmasının beşinci gününde, tarafların deliller ve talepleriyle ilgili beyanlarını alacak mahkeme heyetinin ara kararını açıklaması bekleniyor.

İkinci duruşmanın ilk 4 gününde toplam 18 tanık dinlendi.

- İddianame

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı şüpheli olduğu iddianamede, sanıkların, "Cumhurbaşkanına suikast", "anayasayı ihlal", "yasama organına karşı suç", "hükümete karşı suç", "silahlı terör örgütü yöneticisi olma", "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme", "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs etme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "zincirleme şekilde cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama", "zincirleme şekilde silahla tehdit", "Cumhurbaşkanına hakaret", "zincirleme şekilde kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret", "kamu malına zarar verme", "mala zarar verme", "nitelikli olarak konut dokunulmazlığının ihlali" ve "nitelikli yağma" suçlarından cezalandırılmaları isteniyor.

Saldırıyı gerçekleştiren FETÖ'nün suikast timindeki biri firari 37 eski asker için en az altışar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talep ediliyor.

İLGİLİ HABERLER
Mermer ocağında kaza: 1 ölü
YEREL

MERMER OCAĞINDA KAZA: 1 ÖLÜ
Kosova ve Bosna Hersek heyetinin Muğla ziyareti
YEREL

KOSOVA VE BOSNA HERSEK HEYETİNİN MUĞLA ZİYARETİ
Ağaçları ilaçlarken zehirlenip hayatını kaybetti
YEREL

AĞAÇLARI İLAÇLARKEN ZEHİRLENİP HAYATINI KAYBETTİ
Muğla'da şüpheli ölüm
YEREL

MUĞLA'DA ŞÜPHELİ ÖLÜM
Muğla'da dolandırıcılık iddiası
YEREL

MUĞLA'DA DOLANDIRICILIK İDDİASI
Kadın muhtarlar Bodrum'da buluştu
YEREL

KADIN MUHTARLAR BODRUM'DA BULUŞTU
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davası
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SUİKAST GİRİŞİMİ DAVASI
Milas'ın ilk uluslararası balık festivali
YEREL

MİLAS'IN İLK ULUSLARARASI BALIK FESTİVALİ
Eşsiz Bodrum Tanıtım Tırı Kars'ta
YEREL

EŞSİZ BODRUM TANITIM TIRI KARS'TA
Bosna Hersek heyeti Bodrum'da
YEREL

BOSNA HERSEK HEYETİ BODRUM'DA
Ortakent Yahşi'de bahar festivali
YEREL

ORTAKENT YAHŞİ'DE BAHAR FESTİVALİ
Bodrum'un gönüllü turizm elçileri
YEREL

BODRUM'UN GÖNÜLLÜ TURİZM ELÇİLERİ
Çalış Plajı kumsalı traktörle temizleniyor
YEREL

ÇALIŞ PLAJI KUMSALI TRAKTÖRLE TEMİZLENİYOR
Başkan Karaçelik, pazarcıların sorunlarını dinledi
YEREL

BAŞKAN KARAÇELİK, PAZARCILARIN SORUNLARINI DİNLEDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davası
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SUİKAST GİRİŞİMİ DAVASI
Ortaca'nın şampiyon gençlerine baklava dopingi
YEREL

ORTACA'NIN ŞAMPİYON GENÇLERİNE BAKLAVA DOPİNGİ
Ukrayna'dan Dalaman'a gelen ilk turist kafilesi çiçeklerle karşılandı
YEREL

UKRAYNA'DAN DALAMAN'A GELEN İLK TURİST KAFİLESİ ÇİÇEKLERLE KARŞILANDI
Muğla Fikr-i Asım Fikir ve Düşünce Derneğinden Fransız siyaset bilimciye tepki
YEREL

MUĞLA FİKR-İ ASIM FİKİR VE DÜŞÜNCE DERNEĞİNDEN FRANSIZ SİYASET BİLİMCİYE TEPKİ
İkinci el eşyalar hayvanlar için mama ve ilaç oluyor
YEREL

İKİNCİ EL EŞYALAR HAYVANLAR İÇİN MAMA VE İLAÇ OLUYOR
Muğla'da 45 FETÖ'cü polis açığa alındı
YEREL

MUĞLA'DA 45 FETÖ'CÜ POLİS AÇIĞA ALINDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Dijital arşivden emniyetteki 3 kategorili fişleme çıktı
GÜNDEM

'MAHREM İMAM' OPERASYONUNU BAŞLATAN DİJİTAL ARŞİVDEN NELER ÇIKTI?

 1
  • 2 Metrobüs sapığının yaptıkları cezasız kalmadı!
  • 3 "AKPM'ye yapılan ödeme minimuma indirilecek"
  • 4 "İstanbul'da 600 bin Suriyeli yaşıyor. Dilencilerin sayısı..."