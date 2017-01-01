28 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Doğu'da 3 ilde sağanak bekleniyor

28 Nisan 2017 Cuma, 10:28

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 3 dereceyle Kars'ta ölçüldü. Erzurum, Erzincan ve Ardahan'da sağanak yağış etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, havanın bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu olması, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Erzincan ve Ardahan çevrelerinde kısa süreli ile yerel olmak üzere sağanağın etkisini göstermesi bekleniyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları Erzincan'da 9, Iğdır'da 6, Tunceli'de 4, Erzurum'da 3, Ağrı'da 2, Ardahan'da sıfırın altında 2 ve Kars'ta sıfırın altında 3 derece kaydedildi.

Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Iğdır ve Erzincan'da 23, Tunceli ile Ağrı'da 18, Erzurum'da 17, Kars'ta 16 ve Ardahan'da 15 derece olacağı tahmininde bulunuldu.

Bölgede hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek.

İLGİLİ HABERLER
Sakal bıyık eksikliği erkeklerde psikolojiyi bozuyor !
YEREL

SAKAL BIYIK EKSİKLİĞİ ERKEKLERDE PSİKOLOJİYİ BOZUYOR !
Gözlerinizi sık sık kaşıyorsanız dikkat
YEREL

GÖZLERİNİZİ SIK SIK KAŞIYORSANIZ DİKKAT
Erzurum'da FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

ERZURUM'DA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Palandöken Belediyesi yeni parkların startını verdi
YEREL

PALANDÖKEN BELEDİYESİ YENİ PARKLARIN STARTINI VERDİ
Ahmet Hamdi Tanpınar Bilgi Evi açıldı
YEREL

AHMET HAMDİ TANPINAR BİLGİ EVİ AÇILDI
Türkiye Yazarlar Birliği'nin 9.Şubeler Buluşması Erzurum'da yapılacak
YEREL

TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ'NİN 9.ŞUBELER BULUŞMASI ERZURUM'DA YAPILACAK
Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Eylem Planı Başlangıç Toplantısı yapıldı
YEREL

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ EYLEM PLANI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI YAPILDI
Erzurum Kalesi restorasyon projesi hazırlandı
YEREL

ERZURUM KALESİ RESTORASYON PROJESİ HAZIRLANDI
Ankara merkezli 81 ildeki FETÖ operasyonu
YEREL

ANKARA MERKEZLİ 81 İLDEKİ FETÖ OPERASYONU

Tanpınar'ın ismi Bilgi Evi'nde yaşatılacak
YEREL

TANPINAR'IN İSMİ BİLGİ EVİ'NDE YAŞATILACAK
Eski Vali Yardımcısı Gül'ün FETÖ davası
YEREL

ESKİ VALİ YARDIMCISI GÜL'ÜN FETÖ DAVASI
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL

ERZURUM TİCARET BORSASI
Büyükşehir'in Eğitim Yatırımı Ahmet Hamdi Tanpınar bilgi evi açıldı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'İN EĞİTİM YATIRIMI AHMET HAMDİ TANPINAR BİLGİ EVİ AÇILDI
Erzurum'da Çocuk Koruma Kanunu il koordinasyon toplantısı yapıldı
YEREL

ERZURUM'DA ÇOCUK KORUMA KANUNU İL KOORDİNASYON TOPLANTISI YAPILDI
GÜNCELLEME - Erzurum'da çatışma: 2 asker yaralı
YEREL

GÜNCELLEME - ERZURUM'DA ÇATIŞMA: 2 ASKER YARALI
Tatbikat İlkokulu'ndan örnek etkinlik
YEREL

TATBİKAT İLKOKULU'NDAN ÖRNEK ETKİNLİK
Erzurum'da kaçak sigara operasyonu
YEREL

ERZURUM'DA KAÇAK SİGARA OPERASYONU
Forum Erzurum'dan film gibi alışveriş
YEREL

FORUM ERZURUM'DAN FİLM GİBİ ALIŞVERİŞ
Erzurum'da çatışma: 2 asker yaralı
YEREL

ERZURUM'DA ÇATIŞMA: 2 ASKER YARALI
Erzurumlu işadamlarından Başkan Sekmen'e ziyaret
YEREL

ERZURUMLU İŞADAMLARINDAN BAŞKAN SEKMEN'E ZİYARET
Kaygı ile Korkuyu Karıştırmayın
YEREL

KAYGI İLE KORKUYU KARIŞTIRMAYIN
İleri yaşta olan yumurtalık kanserine dikkat !
YEREL

İLERİ YAŞTA OLAN YUMURTALIK KANSERİNE DİKKAT !
Panik atak problemine dikkat!
YEREL

PANİK ATAK PROBLEMİNE DİKKAT!
Psikolojik sorunlar burun estetiğine itiyor!
YEREL

PSİKOLOJİK SORUNLAR BURUN ESTETİĞİNE İTİYOR!
EN ÇOK OKUNANLAR
İnsan vücudu hakkında ilginç gerçekler!
SAĞLIK

VÜCUDU KILLI OLANLAR YAŞADI! BU BİLGİ SİZİ ÇOK ŞAŞIRTACAK...

 1
  • 2 JLO sınırları zorladı
  • 3 Ulus'ta bir çatı dubleksi! Ünlü isim burada yaşıyor...
  • 4 YSK resmen açıkladı! İşte il il referandum sonuçları...