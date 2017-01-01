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YEREL HABERLER  / KARABÜK HABERLERİ
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Dağlık alanda ailenin kaza yaptığı iddiası

28 Nisan 2017 Cuma, 10:53

KARABÜK (AA) - Karabük'te, dağlık alanda bir ailenin kaza yaptığı iddiasıyla başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Karabük İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdür Yardımcısı Ümit Çanka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Çalışmaların yaklaşık 150 kişiyle sürdüğünü ifade eden Çanka, "Arama çalışmalarına dün öğleden sonra Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı bünyesinden Asayiş Komando Bölüğü de katıldı. Yine AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, Orman İşletme Müdürlüğü ve Karabük Off Road Kulübü üyeleri arama çalışmalarına katılıyor." diye konuştu.

- Olay

Amatör telsizle Eflani ilçesinde bir kişiyle bağlantı kuran ve isminin Ramazan Çelik olduğunu belirten şahsın, eşi ve bir çocuğuyla Başköy Baklabostan mevkisinde aracıyla uçuruma yuvarlandığını dile getirip yardım talep etmesi üzerine, jandarma, AFAD, UMKE, Orman İşletme, 112 Acil Servis ve Off Road Kulübü ekiplerince, Eskişehir'den gelen askeri helikopter ve insansız hava aracı desteğiyle arama çalışması başlatılmıştı.


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