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Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni konuk ediyor

28 Nisan 2017 Cuma, 11:01

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

Ligin ikinci bölümünde 12 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle 29 puan toplayarak büyük bir çıkışa geçen ve Avrupa kupalarına katılma yolunda iddialı hale gelen bordo-mavililer, Gençlerbirliği karşısında da 3 puan hedefliyor.

Medical Park Arena'da saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın ilk 11'de tek değişiklik yaparak sadece kalede Esteban Alvarado'nun yerine, geçen haftaki Antalyaspor maçıyla kart cezasını tamamlayan Onur Recep Kıvrak'a görev vermesi bekleniyor.

Karadeniz ekibinde 5 oyuncu ceza sınırında bulunuyor. Bordo-mavililerde, üçer sarı kartı bulunan Uğur Demirok, Mustafa Akbaş, Aytaç Kara, Bero ve Rodallega, yarınki maçta da kart görürse cezalı duruma düşecek ve ligin 30. haftasındaki Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Trabzonspor'un Gençlerbirliği karşısında Onur Recep Kıvrak, Pereira, Uğur Demirok, Durica, Mas, Okay Yokuşlu, Onazi, Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı, N'Doye, Rodallega 11'i ile sahaya çıkması bekleniyor.


- Saral'dan taraftara çağrı


Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi ve Medical Park Arena Koordinatörü Gökhan Saral, Gençlerbirliği maçında takımın yalnız bırakılmaması için taraftarlara "Tribünleri doldurup horon halkasını genişletelim." çağrısı yaptı.

Saral, yaptığı yazılı açıklamada, kötü geçen ilk yarının ardından Trabzonspor'un ikinci yarıda müthiş bir çıkış yakaladığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Avrupa kupaları için iddialı bir konuma gelen takımımıza, bu süreçte desteğimiz artarak devam etmelidir. Bundan sonraki tüm maçlarımız gibi cumartesi günü oynayacağımız Gençlerbirliği karşılaşması da önemlidir. Medical Park Arena'da yerimizi alarak 90 dakika boyunca takımımıza destek olmalıyız. Bu süreçte yakalanılan bu sinerjiyi sürdürmeliyiz. Gelecek sezon gösterime girecek olan şampiyonluk filminin fragmanını yayınladığımız bu süreçte, camia olarak yek vücut hareket etmeliyiz. Horon halkasını genişleterek, birlik ve bütünlüğümüzü herkese bir kez daha göstermeliyiz."

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